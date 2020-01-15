Відома актриса Тетяна Кравченко, яка грає роль Валюхи Будько в серіалі "Свати", опублікувала фото з колегою.

Як повідомляє Politeka.net, 66-річна зірка серіалу «Свати» Тетяна Кравченко на своїй сторінці в Instagram опублікувала фотографію зі своїм колегою по серіалу Федором Добронравовим . На фото актор ніжно дивиться на Кравченко. Знімок актриса підписала: «З чудовим Федором Добронравовим », супроводивши його сердечком.

Шанувальники серіалу бурхливо відреагували на знімок, написавши, що дуже чекають продовження.

"Так хочеться продовження!", "Продовження чекаємо з нетерпінням".

Нагадаємо, що восени 2019 року з'явилися чутки про те, що актори Федір Добронравов і Тетяна Кравченко, які виконують головні ролі в серіалі «Свати», закрутили роман. Журналісти звернули увагу на те, що актор перестав публікувати в соціальних мережах фотографії зі своєю дружиною. Хоча до цього він часто згадував про неї. Шанувальники не раз відзначали той факт, що актори дуже правдоподібно грають свої ролі, і екранна любов у них виглядає гарно.

Тоді журналісти припускали, що незабаром актори можуть повідомити, що є парою. Правда, офіційного визнання шанувальники так і не дочекалися.

Варто відзначити, що чутки про роман між акторами з'являються не вперше. У 2018 році зіркам навіть довелося спростовувати інформацію про свій роман. Тоді Тетяна Кравченко запевняла, що у них з Добронравовим склалися лише дружні стосунки.

«Можливо, завдяки такому тісному спілкуванню на майданчику, нам вдалося плідно зіграти любляче подружжя і завести прекрасні дружні відносини в житті», - виправдовувалася актриса.

Сам Добронравов тоді жартував, що буде вірний своїй дружині до 90 років, а потім почне гуляти. Зазначимо, що шлюбу актора більше 30 років. У них з дружиною є два сина.

Нагадаємо, що Валюху зі "Сватів" зняли в обнімку з відомим актором-усачом.

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