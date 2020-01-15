Знаменита українська співачка Настя Каменських продовжує розбурхувати шанувальників пікантними знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, пише Рoliteka.net.

Не так давно Настя разом зі своїм чоловіком – репером Олексієм Потапенком відправилася у відпустку в Мексику. На нових фото Каменських продемонструвала засмагле тіло, показавши відео відпочинок з Потапом.

Цього разу Настя показала, як позує у короткому чорному напівпрозорому платті, а також незвичайними прикрасами. Завершують новий образ кілька дитячі кіски і сережка-пірсинг в носі. Сама Настя вирішила влаштувати танці на камеру, записавши все в додатку "Тік-Ток".

Зазначимо, сама Настя прокоментувала зміну способу наступним чином:

"Обожнюю експериментувати з луками, зачісками і зі стилем. Класно, що в мене така професія, яка дозволяє робити це часто і я отримую від цього неймовірне задоволення! Чином можна передати настрій, а воно у мене сьогодні мексиканське. Зухвале, грайливий і космічне. Як у жінки з племені майя. А ви любите експериментувати зі стилем?".

Раніше Каменських продемонструвала засмагле тіло, повернувшись до об'єктиву боком. Так, вона не тільки похвалилася плоским животом, але і спортивною фігурою після схуднення. Зірка позувала в чорному купальнику, здивувавши при цьому зачіскою - схоже, Насті припали до душі дрібні кіски, що вона заплела. Останнім часом артистка ходить саме з цією зачіскою.

«Good morning☀️ Кожен новий день - це нові можливості! Повірте, якщо зранку ви будете прокидатися з думкою про те, що сьогодні обов'язково станеться щось хороше - так і буде 🙏🏻 Посміхайтеся, любіть і завжди слідуйте за своєю мрією! Бажаю вам гарного настрою і посилаю промінчики тепла і позитиву з сонячної Мексики🌵💋», – написала Каменських під новим постом.

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