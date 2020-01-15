Відома українська модель Анастасія Субота, Міс Україна Всесвіт 2019, показала знімок з відпочинку

На фото Анастасія позує в профіль. Субота виявилася тільки в купальнику, воно і не дивно, адже яка одяг ще потрібна для пляжу. На фото можна оцінити фігуру моделі, а також довгі ніжки. На тлі можна побачити, імовірно Бург-ель-Араб, розкішний готель в Дубаї. А значить Анастасія поїхала підкорювати серця в АОЕ. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не встигли залишити коментарів під знімком. Але фото зібрало вже майже 200 лайків.

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Міс Україна Всесвіт 2019 Анастасія Субота порадувала шанувальників новою фотографією у відвертій сукні.

Завдяки короткій сукні, можна насолодитися красою ніжок моделі. На знімках вона опускала очі, підняла волосся, робила губи "качечкою" та красиво посміхалася. Завершувала її образ блискуча сумочка. Від такої краси не можна втриматися на ногах.

Судячи з геолокації, зараз міс Україна Всесвіт знаходиться в Абу-Дабі. На одному з кадрів зірка з'явилася разом з подругою. Обидві виглядали чудово.

Повідомлялося, що світовий конкурс краси "Міс Всесвіт-2019" відбулося в ніч на 8 грудня в залі Tyler Perry Studios, в штаті Джорджія, Атланта.

Україну там представляла модель Анастасія Субота. Проте дівчина не пройшла першого етапу і не увійшла навіть в топ-20.

Виступала Анастасія Субота в яскравому нараді, котрий, за задумом модельєра, втілює собою Украну.

"Ідея костюма – показати Україну такою, якою її бачить птах із висоти свого польоту. Такою, якою ми її любимо і знаємо: з її неповторними луками, родючою землею, лісами, ріками, унікальними флорою і фауною. В костюмі теж є своя "зелена ідеологія", яка закликає всіх українців пам'ятати, що ми повинні щодня змінювати себе і свої звички, берегти природу, щоб наші нащадки могли побачити Україну такою ж прекрасною», - розповіла дівчина.

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