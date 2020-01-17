Вони провели багато років на знімальному майданчику

Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" Катерина Дубакіна прокоментувала інформацію про те, що її колега по цеху Анастасія Заворотнюк продовжує боротися з раком

Про це актриса розповіла в коментарі журналістам, передає КП.

Як відомо, Катерина Дубакіна прославилася після того, як на телеекрани вийшов серіал "Моя прекрасна няня", де вона зіграла роль старшої дочки Максима Шаталіна.

На той момент Катерині було 14 років і вона зізнається, що зовсім не з теплотою і ностальгією згадує той час.

"Мені ще зарано було стикатися з дорослим життям: у ній є безліч як приємних відкриттів, так і не дуже. Мені як підлітку було важко. Здавалося б, у 14 років стати популярним – це круто, багато хто мріє про це. Але для мене це обернулося негативом. Діти в цьому віці повинні вчитися у школі, а зніматися краще починати, коли ти хоча б студент, більш професійний людина, яка по-людськи сформований і готовий до такої роботи, першим проблем і випробувань. У 14 років всі гіперболізовано. Я дуже поважаю той час, серіал – прекрасний, але для дітей це дуже непросто", – відверто зізналася російська актриса.

Під час зйомок Катерина Дубакіна дуже контактувала з Анастасією Заворотнюк і журналісти вирішили у неї поцікавитися, чи стежить за новинами про те, що "прекрасна няня" бореться з онкологією.

"Дуже страшна ситуація. Але це дуже слизький момент... Мені б не хотілося обговорювати його докладно. Поясню. Що б я зараз не сказала, це буде виглядати як спроба вхопитися за обговорювану тему, а це некоректно. Я б не стала. Можу тільки побажати здоров'я Насті і сил її близьким", – додала актриса в коментарі журналістам.

Раніше ми розповідали про те, що зірка "Моєї прекрасної няні" раптово зникла з лікарні. Журналісти з'ясували, що популярну артистку Анастасію Заворотнюк, найімовірніше, виписали з лікарні.

За даними журналістів, артистку виписали з клініки, де він проходив лікування та реабілітацію. Зараз вона нібито перебуває вдома.

Як стверджують новинні портали з посиланням на джерела, лікарі відправили Заворотнюк додому, тому що не бачать сенсу в лікуванні. Фахівці вважають, що вона приречена. При цьому є інформація, що артистку чекає експериментальне лікування в США.

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