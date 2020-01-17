Відома українська телеведуча Елена-Крістіна Лебідь похвалилася відпочинком на Кубі зі своїм нареченим екс-віце-прем'єром Павлом Розенком

На фото Крістіна позує в короткому смугастому сукню, кросівках і окулярах. Рукою Лебідь робить вигляд, що віддає честь. Поруч стоїть Павло, який обійняв за талію телеведучу, а вона в цей момент підняла ногу. Розенко був у червоній футболці і джинсах. На тлі можна побачити прапор Куби, де пара і відпочиває. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На іншому знімку Павло і Христина вже позують на тлі старих автомобілі. На задньому плані можна побачити історичні будівлі, одна з яких скидається на Капітолій у США, де засідає американський Сенат. Для цього фото Христина обрала вже джинсову спідницю і футболку.

Фанати почали активно коментувати знімки:

"Які круті фотки! красунчики", "Відразу згадала фільм Брудні танці: Гаванські ночі, а в клубі там не були? Вони дуже круто танцюють", "Які ж ви милі. Відпочиваєте ви, а я радію)", "Ого, аж прям замотивировали туди злітати, дуже хочу тепер".

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Українська телеведуча і наречена колишнього віце прем'єра Павла Розенка, Олена-Крістіна Лебідь, показала, як відпочиває.

Дівчина розмістила в своєму Instagram нове фото з геолокацією "Куба".

На знімку грайлива і весела Олена-Христина позувала в червоній сукні з довгими рукавами.

Телеведуча перебувала майже по коліно у воді. Піднявши наряд, Лебідь засвітила зайве - пружну сідницю.

Яскравий літній образ завершили великі окуляри.

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А взагалі - добре сонячний ранок", - написала наречена Розенко.

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