Українська співачка Санта Дімопулос, яка була учасницею групи "ВІА Гра", похвалилася фігурою в купальнику

Зараз артистка з родиною відпочиває в Дубаї, пише Рoliteka.net. Зірка вирішила показати ідеальну фігуру. Для цього Санта вибрала чорний короткий топ і обтягуючі лосини. Санта підняла руки, позуючи в окулярах.

Фігура зірки чудова: струнка, з пружним пресом.

Завершили її образ висока зачіска і кросівки. Однак артистка зізналася, що фотографії вже два роки. Очевидно, тоді зірка також відпочивала в Дубаї, як і сьогодні.

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"Я зараз намагаюся тримати 14/10 іноді, що абсолютно мені легко дається.

А ви пробували ІГ? 🤍 Фото 2 роки) є до чого прагнути 😄", - написала Санта.

Пост за 11 годин зібрав майже 24 тисячі лайків та багато коментарів.

"Так дуже подобається ІГ, крім того що вбила шлунок звичайно) тільки у мене прийом їжі з 12-20.00", "А я от не люблю дієти і ніколи їх не дотримувалася. Але люблю правильне здорове харчування! Але і люблю побалувати себе чим-небудь смачненьким 😋", "Я так хочу спробувати, але ІМТ менше 18 😭 Відгуки у всіх дуже хороші, багато кажуть, що і зовнішній вигляд поліпшується, набагато 😍", "Худишка моя улюблена❤️❤️❤️❤️❤️", "Санта ти неймовірна!!!! Обожнюю!❤️", "Худаяяяяяяяя зірка маоя 🙏🙏😍😍😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Санта Дімопулос та її чоловік Ігор Кучеренко 16 січня відзначили сьому річницю знайомства.

"За ці роки я дізналася, що таке справжня любов, турбота і вчинки. Я заспокоїлася, пройшли всі мої страхи, розлади та тривоги", - написала артистка в мережі.

Зазначимо, що різниця у віці – 18 років – зовсім не бентежить подружжя. В цьому році Кучеренко виповниться 50 років, а Санті в травні буде лише 32 роки.

Раніше ми писали, що Санта Дімопулос 14 вересня вона народила доньку, крихітку Софію. Зараз зоряна мама з нею і сином Даніелем насолоджуються відпочинком в ОАЕ.

На знімку в Instagram артистка тримає чотиримісячну Софію на руках, перебуваючи в басейні.

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