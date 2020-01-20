Відомий режисер Сергій Соловйов опинився у реанімації після екстреної госпіталізації

Як передає Politeka.net, про це російські ЗМІ інформують у своїх Telegram-каналах.

За інформацією журналістів, Сергій Соловйов знаходиться у вкрай важкому стані.

Наголошується, що відомого російського режисера екстрено госпіталізували в лікарню після ішемічного інсульту.

"Зараз автор “Аси” у реанімації — у нього важка лихоманка, Соловйов дезорієнтований у просторі. Стан ускладнюється через діабет і слабке серце, ноги покриті некротичними ранами (велика набряклість)", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що Сергій Соловйов давно страждає від проблем з серцем. Ще навесні 2019 року його екстрено госпіталізували в московську клініку через виразку шлунка і болю в серці.

Тоді лікарям вдалося врятувати відомого російського режисера, який відносно швидко пішов на поправку і був виписаний з установи.

Раніше ми повідомляли про раптової смерті легенди КВН. Вночі 19 січня не стало відомого російського шоумена і екс-КВНщика, учасника команди "Місто П'ятигорськ" Тимура Гайдукова.

Фатальну новину повідомив його друг Давид Мелік-Гусейнов: «І в світле свято Хрещення — пішов… Спи, друже. Ти дав енергію позитиву багатьом людям, робив їх щасливими. А все почалося давним-давно — ліцей в Иноземцево, КВК в П'ятигорську. Твої особисті проекти. Ти був атомною станцією. І згорів».

Кілька років тому лікарі виявили у Гайдукова лімфобластний лейкоз. Він проходив лікування в одній з клінік Москви. Відомо, що Тимура лікували препаратом вартістю близько 120 тисяч доларів. Не маючи такої суми, друзі і колеги Гайдукова організували збір допомоги.

Гайдуков боровся до останнього. Коли стало відомо про страшний діагноз, він не падав духом і всіляко звертався до передплатників.

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