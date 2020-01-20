Відома українська співачка Настя Каменських поділилася коротким відео, де вона виконує пісню на ювілейному сезоні шоу "Голос"

На кадрах Настя в короткому прозорій сукні з сіточки. Через нього можна легко побачити чорну білизну Каменських, а також оцінити довжину ніг співачки. Артистка спочатку сидить у кріслі судді і співає, а після цього піднялася і продовжила виступати. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Образ Настя доповнила безліччю прикрас на шиї, а також розпущеним волоссям.

"Ну як вам перший епізод "Голоси". Дивилися?", - написала Каменських під відео.

Фанати почали активно коментувати відео. Багатьом не сподобалося виконання пісні:

"Гармата", "Ти там сама красива, обожнюю", "Це було шикарно", "Не хочу ображати Настю, у неї гарний голос, але це не її пісня", "Оооооо, Настя це чудово. Це просто бомба, в твоєму виконанні це щось прекрасне", "Жахливе виконання", "З вимовою що то не дуже ..", "Не люблю коли Настя кривляється... Їй не йде".

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На фото Каменських продемонструвала засмагле тіло, повернувшись до об'єктиву боком і млосно дивлячись у камеру, незважаючи на палюче сонце. Так, вона не тільки похвалилася плоским животом, але і спортивною фігурою після схуднення.

Зірка позувала в білому крихітному купальнику, представивши під самим кадром цікаву підпис:

«Пограємо?💋 Хочу подарувати подарунок комусь з вас, тому що обожнюю вас! FROM MExico TO YOU❤️ Мексика - це испаноговорящая країна, яка подарувала світу текілу, шоколад, перець чилі і серіали🤩 а я хочу подарувати мексиканський сувенір одному з вас! 🌵», – написала Настя, привертаючи увагу до себе.

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