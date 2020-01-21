В результаті ДТП під Житомиром загинула засновниця львівської клініки естетичної медицини «Genesis» і близька подруга ведучої Ольги Фреймут Соломія Островська

Як стало відомо, Островську будуть відспівувати сьогодні, 21 січня, у Львові в Церкві всіх святих українського народу. Прощання з нею відбудеться 22 січня на Личаківському цвинтарі, передає Politeka.net.

Раніше ми повідомляли, страшна аварія, що забрала життя дівчини, сталася на трасі Київ-Чоп ввечері 19 січня. Островська поверталася з гірськолижного курорту в столицю, і була за кермом. Причини і обставини трагедії розслідує поліція.

В той же день, лише вдень, відома бізнес-вумен ділилася фото щасливого відпочинку у своєму мікроблозі в Instagram. Островська проводила новорічні канікули в італійських Альпах.

Вона ділилася з шанувальниками сонячними кадрами, насолоджуючись гірським повітрям і дивовижними видами.

Тепер же пости відомої українки сповнені скорботи і співчуття її близьким. У коментарях користувачі мережі висловлюють співчуття, називаючи покійну "янголом".

"Соломійко.. невимовно сумно. Мої щирі співчуття батькам та рідним. Спочивай на небі, янголе."

"Не можу повірити😭😭😭 Вічна пам‘ять! Співчуття близьким і рідним😢"

"Сонячний промінчик - такою вона мені запам'ятається. Мої співчуття батькам, друзям і близьким"

Перед поїздкою в Альпи Соломія ділилася кадрами з новорічного корпоративу. На них вона разом зі своїми колегами, яких ніжно називала "організаторами її емоцій".

"Обожнюю підбивати підсумки року, вітати всіх з перемогами, перечисляти досягнення, будувати нові плани. Кожного року ретельно готуюсь до промови.

Щаслива, що цього року провела вже 2 КОРПОРАТИВИ!", - писала у соцмережі Островська.

Раніше ми повідомляли про загибель подруги повідомила в Instagram Ольга Фреймут. Телеведуча насилу переживає трагедію - "буду сумувати до кінця моїх днів".

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