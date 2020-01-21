Принц Вільям разом з дружиною герцогинею Кембриджською Кейт Міддлтон відвідали інвестиційний саміт Великої Британії та Африки, який відбувся в Лондоні.

Це другий публічний вихід герцогів після того, як принц Гаррі та його дружина Меган Маркл заявили, що складають королівські повноваження і переїжджають в Канаду.

На саміті Кейт з'явилася в розкішному червоному платті від Needle&Thread. Сукня виготовлена з ніжного мережива і переливається на світлі. Сукню вона доповнила червоним клатчем, туфлями і сережками. На фото, які опублікувала преса, герцогиня здається дуже веселою і щасливою.

Принц Вільям, користуючись нагодою, згадав, при яких обставинах він вирішив зізнатися Кейт в любові і зробити їй пропозицію. Він розповів, що дуже любить Африку – вона посідає особливе місце в його серці. Як відомо, після смерті принцеси Діани брати неодноразово бували в Африці.

«Я думав, де ж зробити пропозицію Кейт. І більш вдалого місця, ніж Кенія, не знайшов», - розповів Вільям.

Інвестиційний саміт британська влада влаштувала неспроста. Готуючись до Brexit, Британія хоче заручитися підтримкою Африки, яка сьогодні демонструє економічне зростання. Тому після виходу з ЄС Британія хоче активізувати торгівлю з країнами Африканського континенту. Цей саміт виявився настільки важливим, що королева Єлизавета II навіть влаштувала на честь саміту прийом у Букінгемському палаці.

А в цей час Меган Маркл насолоджується порівняно спокійним життям у канадському Ванкувері. На днях фотографи зняли її, коли вона вийшла на прогулянку з 8-місячним Арчі і двома собаками. Дівчина була одягнена в спортивний одяг і сміливо посміхалася журналістам, які її фотографували.

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