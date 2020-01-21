Телеведучий Дмитро Комаров здійснив мрію і схуд на 10 кілограмів

Про це він розповів виданню "КП" в Україні".

«Як збирають кокоси, банани, я вже бачив, личинок їв, тому весь час хочеться чогось нового. І Китай – це було щось кардинально нове, не схоже ні на одну попередню експедицію. І я це доведу», – поділився Комаров в інтерв'ю.

Телемандрівник вперше розкрив подробиці своєї подорожі в Китай.

«Я здійснив свою мрію - схуд на 10 кг, чому дуже радий. Спеціально не худнув, це сталося само по собі. Пояснити це можу тільки режимом харчування. Я давно намагався схуднути, сідав на якісь дієти, але вага стрибав плюс-мінус півтора кілограма максимум. А тут - 10 кг пішло легко. Я зараз дуже добре і гармонійно себе відчуваю, дуже сподіваюся не втратити цей стан. Ну і ще були танці… Танцював. З локшиною!», – сміється телеведучий.

Також про новому сезоні Комаров розповів на своїй особистій сторінці в инстаграме.

«Обіцяю, що ця країна і експедиція не залишать вас байдужими. Особисто мене вразила і закохала. Інший світ, абсолютно не схожий на наш з вами. Країна, де можна покататися на поїзді, в прямому сенсі летить зі швидкістю 431 км/год, не торкаючись поверхні за рахунок магнітної левітації, і знайти гіпермаркети народної медицини, де 7 поверхів торгового центру - це прилавки зі скорпіонами, зміями, травками, корінцями, грибами тощо. Мільйони китайців ніколи в своєму житті не ходили в аптеки західної медицини і не пили антибіотики або аспірин. Вони лікуються традиційними методами, які у нас називають нетрадиційною медициною», – розповідає з захопленням Дмитро Комаров.

Відзначимо, що новий сезон "Світ навиворіт". Китай стартує на "1+1" за 29 січня.

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