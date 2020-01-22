Телеведучий несподівано заявив, що вони з дружиною не лаялися перед розлученням

Український телеведучий і зірка останнього сезону шоу «Танці з зірками» Володимир Остапчук розкрив подробиці розлучення з Оленою Войченко

Володимир Остапчук дозволив своїм шанувальникам і фоловерам задавати питання в сторіз на його сторінці в instagram. Українці одразу ж попросили відповісти телеведучого на найбільш животрепетні питання про його особисте життя, пише Рoliteka.net.

Так, Остапчук нарешті розповів про почуття до дружини і розкрив правду про примирення з нею.

«Ми не лаялися. Ми розійшлися і зараз в процесі розлучення. Але у нас завжди будуть теплі спогади і головне досягнення цих відносин – прекрасні дітки», – сказав він і показав сімейне фото з дружиною і двома дітьми.

Також він показав, чим займається у вільний час від роботи. На питання «Як ви розважаєтесь?», Остапчук відповів багатозначним фото в костюмі з келихом білого вина і коротким "Підбухую".

Нагадаємо, що раніше Володимир Остапчук без штанів зробив несподіване звернення з лікарні. Він зробив фото стоячи в дзеркалі, відвернувшись убік особою. Він засвітив своє бліде обличчя і стомлений вигляд. На тлі видно лікарняну палату з тумбою та ліжком з білим постільною білизною. «Вітайте, хлопчик. І це тільки другий тиждень нового року!», – пожартував він у своїй манері під фото.

В коментарях фолловери Остапчука почали допитуватися, що ж відбулося, і чому він опинився в лікарні. Деякі навіть повелися на жарт і привітали телеведучого з народженням сина.

«Судячи з відсутності штанів народжував сам», – наголосила Алла Костромічева в соцмережі.

«Сам собі перерізав пуповину 😳», – відповів Володимир на це.

«Так а скільки мільйонів нині дають за цей ексклюзив? ( Раніше за чоловічі пологи начебто мільйон давали)😂😂😂», «Красиві ніжки», «Мама, я принцеса», - сміються його фоловерів в мережі.

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