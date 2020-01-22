В королівській сім'ї Великобританії знову гримить скандал

Відомо, не так давно принца Гаррі та його дружину Меган Маркл позбавили королівського титулу, що багатьох шокувало. Незабаром після цього британські монархи знову опинилися в центрі чергового скандалу. Про це повідомляють закордонні ЗМІ.

42-річний онук її Величності Єлизавети II, Пітер Філліпс взяв участь у зйомках реклами молока для одного з китайських телеканалів. Більш того, для рекламної кампанії використовував свій королівський статус.

Важливо знати, що королівські повноваження членам сім'ї з метою заробітку суворо заборонено і розцінюється як неповага до монархів.

Також відомо, що мати Пітера принцеса Анна оберігала сина від публічності, але його мрією завжди було прославитися на весь світ.

Так, інтернет-користувачі почали активно поширювати рекламу молока марки Jersey Fresh Milk, в якій родич королеви Великобританії підкреслив свою причетність до монаршої сім'ї.

Одягнувши чорну краватку-метелика і обідній піджак він знявся у невеликому ролику. За сюжетом, до нього підходить дворецький з пляшкою молока на срібному блюді, після чого він говорить глядачам: «У дитинстві ми проводили багато часу в молочному цеху. У Віндзорі було стадо великої рогатої худоби на Джерсі, і ми виросли на їх молоці».

«І воно завжди було наповнене смаком, набагато більш вершковим, ніж інші види молока, які ми вирощували. Це якось пов'язано з тим, як розводять корів», – каже престолонаслідник в рекламі.

Зазначимо, що Букінгемський палац відмовився від коментарів з приводу цього інциденту.

Нагадаємо, що раніше батько Меган Маркл Томас Маркл дав чергове скандальне інтерв'ю журналістам. 75-річний Томас Маркл заявив, що не має наміру миритися зі своєю дочкою, дружиною британського принца Гаррі Меган. Про це він розповів в інтерв'ю британському телеканалу.

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