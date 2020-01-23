Актриса Студії "Квартал 95" показала, що практично досконало володіє своїм тілом

Розтяжці ефектної блондинки позаздрять навіть професійні спортсмени. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram актриси «Жіночого кварталу» Катерини Нікітіної.

Так на новому опублікованому відео Катерина красується біля дзеркала - точніше сказати - виконує непрості фізичні вправи і різноманітні "трюки". Дівчина майстерно стоїть на руках, плавно переходить з одного положення свого тіла в інше - горизонтальний, а потім і вертикальний шпагат, що шанувальники просто в захваті від побаченого.

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Зірка мережі потренувалася на славу, а відео оформила під популярний трек Джамали і Alyona Alyona:

«Я допоможу тобі здійснити давню мрію!!!💫 • Дівчатка&Хлопчики! ATTENTION❗ Відкрито запис на Індивідуальні заняття! 💎 …». – підписала артистка своє нове відео, яке виклала в мережі.

Шанувальникам обсипали Катерину компліментами: "позитивна", "молодчинка", "трудяга", тощо пишуть вони.

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#stretching 🧘🏼‍♀️ Я помогу тебе осуществить давнюю мечту!!!💫 • Девочки&Мальчики! ❗️ATTENTION❗️ Открыта запись на ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ занятия! 💎Направление: -stretching -fitness -bodymake -kids gymnastics -tabata ⏱Длительность занятия: 1 час! -> 60 мин! -> 3600 секунд! 📍Где: Район м.Лукьяновская (Ул. Глубочицкая) 🕰 Когда: Все индивидуально! Время подбираем удобное для вас😏 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Часто задаваемые вопросы!❗️ 1. Что с собой нужно?👐🏻 ☝🏻Удобную одежду, носочки, водичку и настроение. 2. Как часто нужно встречаться?🤗 ☝🏻Все зависит от ваших способностей. Желательно не меньше 2ух раз в неделю. (Это если вы хотите результат) 3. Я никогда ничем не занималась, разве я могу сесть? ☝🏻ДА!!!!! 4. Мне 300500 тысяч лет, не поздно? ☝🏻НЕТ!!!! Личный пример, моя Бабушка села на шпагат впервые в жизни в 50 лет🤟🏻 • 😏Я жду ТЕБЯ в зале! Пора в 2020 сделать что-то невероятное и исполнить давнюю мечту!💡 Переступайте через себя!!!☝🏻 Все возможно!❤️ • 📝Для записи пишите сюда @nk_streching ! • Song: Alyona Alyona & Jamala - Забирай 🙈 #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2019 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка #n_k_t_n

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Раніше ми писали, що Марта позувала з білим рушником на голові, відкривши губи. Дівчина доторкнулася пальцями до рушника, щоб додати фото ефектності. 

Артистка дала насолодитися своєю натуральною красою, подивившись трохи чи не чорними очима в об'єктив. Користувачі мережі завалили її комплименатми. 

Нагадаємо також, що Марта Адамчук позувала  на дивані, при цьому перед нею стояв журнальний столик і ще два крісла.

Одне плече Адамчук оголила для фото і можна побачити, що артистка зовсім забула про білизну.

Раніше ми писали, що Марта вибрала довгу сукню. Відзначимо, що в ній дуже пристойне декольте.

Марта сіла на спинку крісла, поруч лежить телефон, а сама Адамчук посміхається. На фоні можна помітити інших людей. У пості артистка подякувала підписників, яких вже набралося 45 тисяч. 

Нагадаємо,  красуня з "Кварталу 95" вбила новим сміливим образом: "Щоб мало не здалося"

Як повідомляла Politeka, зірка "Квартал 95" розбурхала пікантним образом в весільній сукні: "Третій раз за рік!"

Також Politeka писала, що зірка «Квартал 95» приголомшила ідеальним тілом без білизни: «Вааау, чарівна»