Актриса Студії "Квартал 95" показала, що практично досконало володіє своїм тілом

Розтяжці ефектної блондинки позаздрять навіть професійні спортсмени. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram актриси «Жіночого кварталу» Катерини Нікітіної.

Так на новому опублікованому відео Катерина красується біля дзеркала - точніше сказати - виконує непрості фізичні вправи і різноманітні "трюки". Дівчина майстерно стоїть на руках, плавно переходить з одного положення свого тіла в інше - горизонтальний, а потім і вертикальний шпагат, що шанувальники просто в захваті від побаченого.

Зірка мережі потренувалася на славу, а відео оформила під популярний трек Джамали і Alyona Alyona:

«Я допоможу тобі здійснити давню мрію!!!💫 • Дівчатка&Хлопчики! ATTENTION❗ Відкрито запис на Індивідуальні заняття! 💎 …». – підписала артистка своє нове відео, яке виклала в мережі.

Шанувальникам обсипали Катерину компліментами: "позитивна", "молодчинка", "трудяга", тощо пишуть вони.

Раніше ми писали, що Марта позувала з білим рушником на голові, відкривши губи. Дівчина доторкнулася пальцями до рушника, щоб додати фото ефектності.

Артистка дала насолодитися своєю натуральною красою, подивившись трохи чи не чорними очима в об'єктив. Користувачі мережі завалили її комплименатми.

Нагадаємо також, що Марта Адамчук позувала на дивані, при цьому перед нею стояв журнальний столик і ще два крісла.

Одне плече Адамчук оголила для фото і можна побачити, що артистка зовсім забула про білизну.

Раніше ми писали, що Марта вибрала довгу сукню. Відзначимо, що в ній дуже пристойне декольте.

Марта сіла на спинку крісла, поруч лежить телефон, а сама Адамчук посміхається. На фоні можна помітити інших людей. У пості артистка подякувала підписників, яких вже набралося 45 тисяч.

Нагадаємо, красуня з "Кварталу 95" вбила новим сміливим образом: "Щоб мало не здалося"

Як повідомляла Politeka, зірка "Квартал 95" розбурхала пікантним образом в весільній сукні: "Третій раз за рік!"

Також Politeka писала, що зірка «Квартал 95» приголомшила ідеальним тілом без білизни: «Вааау, чарівна»