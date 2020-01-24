Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників природним виглядом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

цього разу зірка вирішила показати в розділі Сторі незвичайні відео, якими чимало здивувала мережу. Так, представлених на кадрах співачка позувала у домашньому вигляді в квартирі і показувала, як відпочиває у вільний час.

Не обійшлося й без курйозних випадків – співачка не втримала свою собачку Марусю, і та покусала артистку під час буйних ігор.

Обійшлося без травм, проте на відео видно, що Ганна була вже не особливо рада, що впустила домашнього вихованця в кімнату.

Вдень раніше ж Ганна вирішила показати досить скромний кадр, представивши його на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позує на пляжі сидячи біля пальм в білій бавовняній пляжної накидці. В пості до знімка ж зірка розповіла про запуск нового російського шоу "Жіночий стендап".

«Як важко іноді говорити про свої проблеми, розповідати про те, що хотілося б приховати. Але я думаю, що ми не повинні мовчати, тому що чужий досвід може допомогти комусь впоратися з важкою ситуацією.

Коли знаєш, що ти не одна, пережити деякі речі стає набагато простіше! Жінка має повне право на те, щоб розповісти всім про те, що її турбує. Причому розповісти про це з високо піднятою головою і навіть жорстким гумором!

Я зараз кажу про дівчат, котрі стали учасницями нового шоу "Жіночий Стендап" на ТНТ. Як же тонко і точно вони описують свої історії! Я послухала пару стендапів і знаєте, що зрозуміла? Що навіть сама жорстка проблема стає набагато дрібніше, якщо її обговорити з усіма і над нею посміятися, тобто поглянути з іншого боку на речі. І про секс, і про роботу, і про виховання дітей. Ти переносиш це на своє життя або життя подруг і... просто посміхаєшся! І думаєш: чорт, а не все так погано у мене!

загалом, це реальна терапія для жінок, це крутий жанр, я вважаю це дуже корисний для всіх нас, дівчатка, проект!», – розповіла Ганна під новим кадром.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

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