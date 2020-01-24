Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку прихильників, повідомляє Politeka.

Фізичні навантаження та постійні концерти позитивно позначаються на зовнішньому вигляді Світлани. Свою підтягнуту фігуру вона демонструє як у кліпах, так і на сцені, де виступає в досить відвертих вбраннях. Втім, співачка любить і відпочити, що показала сьогодні в Instagram на своїй сторінці.

цього разу артистка показала струнку й підтягнуту фігуру на новому фото в Instagram. На ньому артистка виглядає щасливою і відпочившою, позуючи в пляжному купальнику золотистого відтінку.

«Крихітка на мільйон 😜😍», «🔥🔥🔥🔥 LoLoLo», «Кайф😍», «Ви супер❤️», «Вогонь🔥», «Клас😍», «Хороша❤❤❤», «Ти неймовірно прекрасна», «Яка ж ви красуня🔥😍😍», «Офігенна🔥», «Красиве тіло❤️», «Світла ви чудова ♥️🔥», «Це взагалі законно: бути такою красивою??? 😂😻😻😻», «Лобода,😮😮😮😮😮😮ну ти огоонь👍👍💣💣 удачі тобі», «Класна наша Світланка», – написали прихильники Лободи.

Вдень раніше ж Світлана показала, як позувала у пляжному плаття-накидці, оголяющем її форми і довгі стрункі ноги.

Доповнила образ масивними прикрасами золотистого відтінку (здалеку неможливо розгледіти форму довгих сережок і підвіски), а також розпущеним пишними волоссям.

"Я дихаю - і, значить, я люблю, я люблю - і, значить, я живу", - процитувала Світлана Висоцького під фото.

Схоже, фізичні навантаження та постійні концерти позитивно позначаються на зовнішньому вигляді Світлани. Свою підтягнуту фігуру вона демонструє як у кліпах, так і на сцені, де виступає в досить відвертих вбраннях. Втім, співачка любить і відпочити, що показала сьогодні в Instagram на своїй сторінці.

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