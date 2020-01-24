Топалов закотив скандал Регіні Тодоренко після її відвертого фото в соцмережі

Регіна Тодоренко днями опублікувала фото з генеральним продюсером телеканалу "П'ятниця!" Миколою Картозія. Чоловік в кадрі тримає дружину Влада Топалова на руках, нагнувши її вниз головою. У цій непристойній позі вона виставила фото з соціальної мережі instagram, де одним з перших його прокоментував її чоловік, співак Влад Топалов.

"Ну, ось! Тепер люди однозначно переконаються, що все через ліжко. Або коли ген продюсер (тут і далі орфографія і пунктуація авторів збережені – прим. ред.) каналу Картозія носить на руках. Ох, Регіна, треба бути скромніше", – сказала в підписі до фото вона.

Так, на її сміливу заяву відреагував і сам Влад Топалов. Судячи з усього, він кинув його в шок і змусив похвилюватися.

"І як це розуміти?" – написав артист коментар під постом Регіни Тодоренко.

Його коментар зібрав понад однієї тисячі лайків від шанувальників Регіни, а також зібрав десятки порад, як тепер йому вчинити з дружиною.

«З гумором», «Теж візьми і підніми когось», «накосячілі хлопчина? 😸😸😸 А з сім'єю, не прокотить що хочу те і сечу😁 исправляйся», «все розлучення і дівоче прізвище))», «ну все Регіна, Вам дому потрапить)))) вас врятує тільки борщ», «ну для тебе це нормально для інших і особисто для мене немає повторюся меню було неприємно щоб мою дружину так обіймали чужий мужик ,видно що і Владу теж», «йшла по льоду,підсковзнулась впала і якийсь очкарик підхопив!», – пишуть в мережі фолловери Регіни.

Деякі навіть стали на захист прав Тодоренко:

«Може, і до фітнес тренеру приревнувати, він же за ніжку дружину потримав і десь на "грудну клітку" доклав руку? Що це за маячня взагалі. Регіна чесна і відкрита людина зі здоровим почуттям гумору», «А що в цьому такого?».

Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдалої реклами.

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