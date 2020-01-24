Почалася операція з порятунку дерев у лісі в селі Грязь, де розташувалося маєтку Алли Пугачової і Максима Галкіна

Не тільки Максим Галкін, але і його сусіди почали боротьбу за лісу в підмосковних Грязях, Липках і Синькові. Забудовник збирається звести там багатоповерхівки, зіркам такий розклад не до душі. Більше ніякої тиші, вид з вікна втратить в якості, а жителі РК зможуть палити, як у Пугачової там справи. Про це повідомляє телеграм-канал Mash.

«протягом багатьох років ми боремося з вирубкою лісів. Наші ліси передані по лісовій амністії новому власнику, який хоче перепродати їх, щоб побудувати там багатоповерхові будинки», – розповідає місцева мешканка.

Вона додала, що вона хоче, щоб її діти ходили в ліс, а не біля будинків «человейников». Також вона стверджує, що у селі живе Максим Галкін, і він теж проти, і теж приймає участь.

Місцеві також з'ясували, що в 40-х тут йшли бої — під землею тіла загиблих, ставити тут коробки буде блюзнірством.

Відзначимо, що ще в 2011 році лісові угіддя були передані під забудову, але тільки зараз гостро стала проблема вирубування лісу.

«До важливої справи підключилося навіть Федеральне агентство лісового господарства, зараз вона судиться з забудовником за збереження природи», – повідомляють россСМИ.

Нагадаємо, що 43-річний російський гуморист Максим Галкін, мабуть, всерйоз задумався про проблеми в шлюбі з 70-річною співачкою Аллою Пугачовою. Нещодавно артист поділився у соцмережі кадрами пустельній території навколо їх з примадонною особняка. Можливо, він хотів показати шанувальникам зриваються сніжинки, однак, фото вийшло невтішним: сірим і неживим.

Також на відео він наклав музику, а саме пісню "Витрачаю свій прайм на тебе", яку шанувальники зоряної сімейки сприйняли двояко.

Зараз Максим Галкін відправився в Нову Зеландію, де повинен дати сольний концерт. Він показав, як гуляє по вулицях, а також зазначив, що у нього гарний настрій, літо навколо, і цілий день можна присвятити дослідженню міста.

Нагадаємо, що Галкін без сорому показав, як розважається з Пугачовою ночами.

Як повідомляла Politeka, Галкін насмішив зухвалою витівкою, Пугачової має бути соромно: "Гостра попка"

Також Politeka писала, що Галкіну готують покарання у Росії з-за висловлювання про Путіна.