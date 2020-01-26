На той момент співачці було 10 років

Екс-солістка групи ВІА Гра Надія Мейхер розповіла про свою любов до літератури.

Як повідомляє Politeka, про це вона написала на своїй сторінці в Instagram. За словами Мейхер, любов до читання їй прищепив дідусь, який читав дуже багато газет, журналів і книг.

«А я з великим інтересом спостерігала за цим процесом. Правда, коли мені на очі потрапила книга «Лоліта», автор Володимир Набоков, дідусь, побачивши в моїх руках цю книгу забрав. Вирішивши, що для десятирічної онучки вона занадто «доросла».)))) Тому я стала читати щось більш пристойне», - розповіла цікаву історію Мейхер.

За словами співачки, вона дуже любить поезію, особливо, Олександра Блока. Мейхер зізнається, що закохалася в його творчість ще в дитинстві, хоча в шкільній програмі поета не було. Жінка також поділилася з шанувальниками своїм улюбленим віршем Блоку, який, за її словами, став життєвим девізом.

«О, я хочу безумно жить:

Все сущее - увековечить,

Безличное - вочеловечить,

Несбывшееся - воплотить!..»



Шанувальники співачки в коментарях стали захоплюватися тим фактом, що Мейхер не тільки красива, але і начитана.

«Надія, преклоняю коліна перед вашою красою. Блок і Єсенін мої улюблені, за шкільною програмою ще, квітуча пора», «Надя у Вас така промениста усмішка. Позитив від посмішки на весь день», «Ух яка Ви жінка! Я захоплююся Вами)», «Ви не тільки красиві, але ще й начитані», «Надійка ви моя муза. Ну красивішої жінки на світі не придумали», - зазначають фанати.

Додамо, що свою історію Надія проілюструвала яскравою фотографією, на якій вона блищить своєю неповторною посмішкою. Співачка одягнена у великий чорний піджак, який приховує її ідеальну фігуру. Правда, шанувальники артистки вважають, що Мейхер в будь-якому одязі виглядає чудово.

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