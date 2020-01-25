Відома українська співачка Світлана Лобода поділилася новими фото з відпочинку

На першому кадрі Світлана сидить у ліжку в купальнику і коротких шортах, розставивши ноги в різні сторони. При цьому між ніг вона поставила якийсь екзотичний фрукт, в якому стирчить трубочка, щоб зручно було пити. На тлі можна побачити дерев'яну меблі і накриття з підручних засобів. Видно, що співачка на пляжі. Образ Лобода доповнила очками, капелюхом і розпущеним волоссям. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Коли хочеться їсти - пий", - написала Світлана під фото.

Фанати залишили кілька коментарів під кадром:

"Ідеальна, як завжди", "Хочеш їсти - попий водички, ось він гімн анорексічки", "А коли вже нічого не хочеться", "Чорт, я то думаю, чому так жарко стало, а це ви опублікували фотографії", "Що за окуляри", "Яка ж красива, ідеальна", "Богиня", "Охо се", "Светульчик відпочиває по повній програмі".

Раніше ми повідомляли, що Лобода кардинально змінила імідж і показала нову зачіску.

Світлана Лобода дуже відповідально ставиться до наповнення свого мікроблога і практично щодня поповнює колекцію своїх знімків. Цього разу артистка показала ідеальне і ніжне ранок на новому фото в Instagram. На представленому кадрі артистка виглядає щасливою і відпочившою, позуючи в білосніжному вбранні з акуратними прикрасами і новою зачіскою.

Повідомлялося, що Лобода влаштувала фотосесію для дорослих в нижній білизні.

Артистка позувала в одному лише нижній білизні чорного відтінку. Груди артистки при цьому ледь приховав мереживо, а обличчя прикрите її ж світлими волоссям. Зазначимо, шанувальники співачки прийшли в захват від яскравого кадру.

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