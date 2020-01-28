Артистка явно переживає один з кращих періодів свого життя

Легенда українського шоу-бізу Наталя Могилевська показала, як добре виглядає

Зоряна українська співачка позувала у цікавому, ймовірно, авторському вбранні і засвітила частково свої стрункі ніжки. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram артистки.

Так на новому опублікованому фото, Наталя Могилевська позувала в темній сукні з розписом або принтом, у фокусі опинилася не тільки приголомшлива посмішка і гостре спокусливеа колінце артистки, але і пишний букет троянд:

«Кожна з нас - унікальна і особлива, як красива троянда на величезному полі. Є граціозні і елегантні дівчата, як білі троянди. Є вольові і пристрасні, як яскраво-червоні….», - і так далі про ніжність і тому подібних визначеннях жінок підписала свій пост Наталія.

Шанувальники знаменитості відзначають, що на обличчя її "квітучий" стан, і зараз Наталя, мабуть, гарна, як ніколи. Деякі назвали стрункі і підкачані ноги артистки - її "головним достоїнством", деякі вважають Могилевську оптимістичною натурою - "справжньої запальничкою".

Раніше ми повідомляли про те, що Наталя Могилевська позувала в червоній сукні - вся в паєтках, зі стильним укладанням і ефектним розрізом у наряді - Могилевська, здається, просто перевершила сама себе. На бекстейджі "Танців з зірками" обидві українські поп-діви - виглядали просто приголомшливо.

Як відомо, 25 січня Тіна Кароль відсвяткувала свій 35 день народження, і Наталя Могилевська була однією з тих, хто привітав зірку з важливою датою:

"Тіна, з днем народження! Ти прекрасна квітка українського шоу-бізнесу. Будь щаслива і кохана!", - підписала опублікований знімок Наталія.

Фолловеры співачки зазначили, що архівне фото просто "супер", а фігури зірок сцени у "витончених" декольтованих сукнях - просто "чудо".

Нагадаємо, що Могилевська ледь втримала свою гордість в глибокому декольте

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