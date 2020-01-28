Ані Лорак продемонструвала ідеальну форму під час підготовки до нового виступу

Відома українська співачка, яка ось уже кілька років живе і працює в Росії, готується здивувати своїх шанувальників новим виступом. Як повідомляє Politeka, Лорак опублікувала нові знімки з репетицій на своїй сторінці в Instagram.

На фото співачка в спортивних штанях і короткому чорному топі тренується в залі з іншими танцюристами. Фото наочно демонструють, що Лорак помітно схудла, а також накачала вражаючий прес.

«Сьогодні репетируємо з балетом! Будемо радувати і дивувати наших улюблених глядачів!», - підписала кадри співачка.

Її шанувальники тут же почали обговорювати нові фотографії. Люди хвалили фігуру зірки, а також звертали увагу, що на фото вона постала зовсім без макіяжу.

«Прям дівчинка, дівчинка)», «Красуня! Кароліна удачі», «Шикарна фігура», «Худенька така», «Просто найкраща команда. Ох, а яка фігура у вас. Удачі вам, дорогі!», «Ого, яка струнка королева», «Красуня все молодше і молодше», «Сонечко наше», «Ви дуже сильно змінилися за цей час) прям не впізнати», «Яка гарна фігура! Відпочинок пішов вам на користь! Вже чекаємо на нові номери і виступи», «Яка Ви красива без макіяжу», «Без макіяжу просто дівчинка. Ну неймовірна форма!!!», «наче 20 років! Вау!», - пишуть люди.

Як повідомлялося раніше, Ані Лорак розповіла про майбутні концерти, а також показала нове фото, де вона позує в незвичайному вбранні.

«Сумувала за вашими посмішками і теплом нашого спілкування. З нетерпінням чекаю зустрічі з вами #шоуthebest!», – сказала вона в мережі, показавши розклад майбутніх виступів в російських містах.

На фото вона позує, розмахуючи руками в легкому шифоновій вбранні отруйно-жовтого кольору. Волосся співачки гладко зачесане назад. Образ доповнюють масивні сережки під золото незвичайної форми. Красуня дивиться вдалину, відкривши рот.

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