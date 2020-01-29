В сумці у співачки виявилося багато іноземної валюти

Грабіжник вкрав у MARUV (Анна Корсун) гроші та прикраси на суму більше двох мільйонів гривень

Про вміст викраденої сумки відомої української співачки повідомляє «КП в Україні». Як з'ясувалося, в чорній сумці «під крокодила», яку витягли з машини MARUV у Києві 11 січня, виявилися справжні цінності.

Серед них були 4 тисячі євро, 2 тисячі доларів, 5 тисяч рублів, 2 тисячі албанських леків, 2 тисячі дирхамів (валюта ОАЕ), 200 гривень, а також банківські картки. Крім того, у співачки в сумочці були прикраси – сережки, перстень з каменем, перстень з дрібними камінчиками, а також великий перстень, прикрашений дрібними діамантами. Загальна вартість коштовностей оцінюється в 2 372 754 гривні.

Варто відзначити, що MARUV стала жертвою пограбування 11 січня, коли її машину зламали в центрі Києва. Пізніше злочинця вдалося знайти – ним виявився громадянин Грузії, 1979 року народження, якого поліція помістила під варту.

Як ми писали раніше, після того, як у центрі Києва в суботу, 11 січня, у неї вкрали всі документи з машини, можна говорити про повторюваному негоду, яка переслідує знаменитість.

На вулиці Богдана Хмельницького 42, з машини витягли сумку з документами та новорічними подарунками, про що вона повідомила в історіях на своїй сторінці в Instagram. Ще не минуло й доби з моменту крадіжки. Як показує практика, якщо протягом 24 годин злодія не ловлять, потім знайти його набагато складніше.

Важливо відзначити, що до цього, відому співачку, двічі обкрадали в аеропорту при посадці на літак МАУ. За її словами, багаж зламували і крали звідти особисті речі. Тоді Марув різко висловилася про авікомпанії.

Тоді на її валізах кусачками перекусили замки, а на одній з валіз замки взагалі вирвали, при тому, що вона летіла бізнес-класом.

Перший раз, крадіжки сталися з Корсун ще 31 березня минулого року. Тоді в аеропорту Тель-Авіва у неї з валізи витягли біжутерію.

Нагадаємо, прокляття MARUV діє: співачка втратила найцінніше, фатальні подробиці.

Як повідомляла Politeka, MARUV в одній піжамі похвалилася розвагами на відпочинку.

Також Politeka писала, що MARUV здивувала палкими поцілунками з чоловіком посеред басейну.