Популярна співачка Світлана Лобода покрасувалася на селфі з дітьми

Світлана Лобода позувала з доньками Тільдою і Євангеліною. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку співачки в Instagram.

На новому фото артистка ніжно дивиться в кадр і обіймає своїх діточок. Старша дочка трохи показала своє обличчя, в той час, як молодшеньку на знімку - майже не видно. Дівчатка потягнулися одна до одної під час того, як зірка їх сфотографувала.

Крім іншого, шанувальники і друзі поп-діви в коментарях пишуть про зовнішню схожістьі знаменитості та її славних донечок і роблять компліменти самій Світлані, мовляв, "посвіжішала-покращала".

Зокрема, пост прокоментувала екс-учасниця ВІА Гра Месседа Багаудінова, співак Дмитро Монатік, екс-дружина Федора Бондарчука Світлана, дружина гумориста Олександра Реви Анжеліка, а також продюсер Лободи Нателла Крапівіна і її друг - дизайнер Бічолла - Анзор Тетрадзе:

«Красуня»

«Свєта, у вас же купа грошей, мільйони, чому ви Евочці не зробите операцію на очах, що б вона добре бачила без окулярів ?)»

«Які гарні 🌹🌹🌹😍😍😍»

«Сладусики»

«Просто очаровашки»

«Це точно!»

«неймовірні»

Як повідомлялося раніше, українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку шанувальників.

Фізичні навантаження та постійні концерти позитивно позначаються на зовнішньому вигляді Світлани. Свою підтягнуту фігуру вона демонструє як у кліпах, так і на сцені, де виступає в досить відвертих вбраннях. Втім, співачка любить і відпочити, що показала сьогодні в Instagram на своїй сторінці.

Світлана Лобода дуже відповідально ставиться до наповнення свого мікроблога і практично щодня поповнює колекцію своїх знімків. цього разу артистка показала ідеальне і ніжне ранок на новому фото в Instagram. На представленому кадрі артистка виглядає щасливою і відпочившою, позуючи в білосніжному вбранні з акуратними прикрасами і новою зачіскою.

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