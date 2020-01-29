Дочка відомої української виконавиці Олі Полякової Маша поділилася зі своїми фанатами своїм головним секретом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Ось так я роблю всі свої фото», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Маша позує на надувному фламінго. В якийсь момент дівчина падає, але не перестає позувати.

Як можна помітити, на ній напівпрозоре плаття. При цьому Маша навіть не думала засмучуватися.

«Маша ти супер», «красуня», «на другому знімку – копія мама», «відмінно», «На фото як перші дві мої дівчата. Перша надувна , а друга красива», «красуня», «бджілка у справі», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, дочка Олі Полякової прихвастнула відпочинком і шопінгом в Нью-Йорку. Дівчинка, видимо, побувала на одних з найбільш відомих локацій Великого Яблука.

Старша з дочок співачки вирушила на період зимових канікул в США, зокрема - вона побувала на східному узбережжі. Так на одному з фото, зірка мережі позувала на тлі знаменитих жовтих машин служби таксі Нью-Йорка. На юній знаменитості була яскрава куртка практично в колір машин - волосся Маша Полякова розпустила, також в кадрі вона, швидше за все, "потягувала" безалкогольний коктейль або смузі, була в джинсах і в руках у дівчинки також були пакети з покупками.

Шанувальникам Марії Полякової такі знімки припали до душі - вони назвали дівчинку стильною і відзначили також, що та дуже схожа на свою матір і помітно подорослішала.

Нагадаємо, Полякова запалила з дочками і підірвала мережа яскравим відео.

Як повідомляла Politeka, Полякова показала подорослішала дочка-красуню: «Ось це кошеня!».

Також Politeka писала, що малолітня дочка Полякова влаштувала доросле фотосесію в прозорій сукні.