Дочка відомої української виконавиці Олі Полякової Маша поділилася зі своїми фанатами своїм головним секретом
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Ось так я роблю всі свої фото», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Маша позує на надувному фламінго. В якийсь момент дівчина падає, але не перестає позувати.
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Як можна помітити, на ній напівпрозоре плаття. При цьому Маша навіть не думала засмучуватися.
«Маша ти супер», «красуня», «на другому знімку – копія мама», «відмінно», «На фото як перші дві мої дівчата. Перша надувна , а друга красива», «красуня», «бджілка у справі», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, дочка Олі Полякової прихвастнула відпочинком і шопінгом в Нью-Йорку. Дівчинка, видимо, побувала на одних з найбільш відомих локацій Великого Яблука.
Старша з дочок співачки вирушила на період зимових канікул в США, зокрема - вона побувала на східному узбережжі. Так на одному з фото, зірка мережі позувала на тлі знаменитих жовтих машин служби таксі Нью-Йорка. На юній знаменитості була яскрава куртка практично в колір машин - волосся Маша Полякова розпустила, також в кадрі вона, швидше за все, "потягувала" безалкогольний коктейль або смузі, була в джинсах і в руках у дівчинки також були пакети з покупками.
Шанувальникам Марії Полякової такі знімки припали до душі - вони назвали дівчинку стильною і відзначили також, що та дуже схожа на свою матір і помітно подорослішала.
Нагадаємо, Полякова запалила з дочками і підірвала мережа яскравим відео.
Як повідомляла Politeka, Полякова показала подорослішала дочка-красуню: «Ось це кошеня!».
Також Politeka писала, що малолітня дочка Полякова влаштувала доросле фотосесію в прозорій сукні.