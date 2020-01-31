Зірка "Кварталу 95" Марта Адамчук опублікувала гарне чорно-біле фото в своєму Instagram

В кадрі артистка з'явилася в сукні з великим вірезом на спині, пише Рoliteka.net. Дівчина спустила з плечей щось схоже на халат. Хвилясте волосся зірки зібране у хвіст. Адамчук посміхається і виглядає щасливо.

Ззагалом, виглядає актриса чудово і дуже спокусливо.

Попереду артистки видны будівлі і безліч рослин. По всій видимості Марта позує на висоті, звідки відкривається гарний вид.

В пості зірка розповідає, як добре побути з собою наодинці. На думку артистки, це найкращий спосіб по-справжньому перезавантажитися.

Як зізналася Марта, після концертів та ігнорування питань зі здоров'ям, вона була дуже виснажена. Тому новий рік дівчина вирішила почати з себе.

"Дуже шкода, що ми звикли йти до лікаря, коли вже майже пізно)

Тому я хочу сьогодні побажати вам свідомого ставлення до себе. Своєчасної реакції на підказки вашого тіла. Воно багато нам каже - треба тільки прислухатися 🤍", - підписала фото артистка.

За 45 хвилин пост Адамчук зібрав майже 200 лайків.

Нагадаємо, нещодавно зірка "Кварталу 95" постала в білому топі з великим вирізом. Вона підняла руку і прикрила одне око пальцями з нігтями.

Незважаючи на те, що фото некольорове, все ж видно яскравий макіяж зірки "Жіночого кварталу". Зокрема, її губи виділяються через нанесену помаду, а краса око підкреслена карадашом, тінями і тушшю. Також на обличчі є тон.

Красуня дивиться в камеру одним неприхованим оком і виглядає чудово.

Раніше ми писали, що Марта Адамчук позувала в білому платті. Вона розташувалася на дивані, а перед нею стояв журнальний столик і ще два крісла.

На фоні можна помітити величезну картину з пейзажем.

Одне плече Адамчук оголила для фото і можна побачити, що артистка зовсім забула про білизну.

Фанати встигли залишити кілька сотень лайків під кадром. Також фолловери помітили, що фото вийшло дуже красивим.

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