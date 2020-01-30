У мережі з'явилися несподівані фото актора Анатолія Васильєва, який виконав одну з головних ролей серіалу «Свати» - Юрія Анатоліча
Знімки з'явився в Instagram. На ньому актор посміхається і обіймає молоду брюнетку.
Фото зроблено в супермаркеті. Саме там, схоже, актора і підловив молода фанатка. В коментарях вона уточнила, що зустріла актора у Вітебську.
«Незабутня зустріч з Анатолієм Васильєвим - прекрасним актором і просто чудовою людиною😌», - підписала вона знімки.
Не залишили кадри без уваги і передплатники дівчини.
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«По-це клас👍👍👏👏», «Вааааау 😍😍😍 ось це зустріч, так зустріч👍👍👍круто😍», - пишуть вони в коментарях.
Нагадаємо, Анатолій Васильєв включений в базу сайту «Миротворець» за поїздку в окупований Крим в 2018 році.
При цьому він нещодавно заявив, що ігнорує цей факт.
"Я ставлюся до цього абсолютно спокійно. Я дійсно був на гастролях у Сімферополі та Севастополі. І я щасливий, що був там", - сказав актор.
Більш того, він заявив, що готовий знову порушити кордон України і відправитися в аннексированный Крим.
"Нас чудово приймали, і я поїду туди знову, якщо буде потрібно. Крим наш, про це розмов бути не може ніколи і ні з ким", - констатував Васильєв.
Зазначимо, що сценаристи серіалу «Свати» придумали несподіваний хід.
Герой Анатолія Васильєва Юрій Ковальов – якого раніше в серіалі «поховали» повернеться. Тепер персонажі будуть молодими, а герой 73-річного Анатолія Васильєва буде представлений в спогадах.
Нагадаємо, зірку Сватів несподівано поховали, правду приховати не вдалося.
Також Politeka писала, що стала відома справжня причина, чому Мітяй йде з «Сватів».
А ще Politeka повідомляла, що інтимні подробиці закулісся серіалу «Свати» злили в мережу.