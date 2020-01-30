У мережі з'явилися несподівані фото актора Анатолія Васильєва, який виконав одну з головних ролей серіалу «Свати» - Юрія Анатоліча

Знімки з'явився в Instagram. На ньому актор посміхається і обіймає молоду брюнетку.

Фото зроблено в супермаркеті. Саме там, схоже, актора і підловив молода фанатка. В коментарях вона уточнила, що зустріла актора у Вітебську.

«Незабутня зустріч з Анатолієм Васильєвим - прекрасним актором і просто чудовою людиною😌», - підписала вона знімки.

Не залишили кадри без уваги і передплатники дівчини.

«По-це клас👍👍👏👏», «Вааааау 😍😍😍 ось це зустріч, так зустріч👍👍👍круто😍», - пишуть вони в коментарях.

Нагадаємо, Анатолій Васильєв включений в базу сайту «Миротворець» за поїздку в окупований Крим в 2018 році.

При цьому він нещодавно заявив, що ігнорує цей факт.

"Я ставлюся до цього абсолютно спокійно. Я дійсно був на гастролях у Сімферополі та Севастополі. І я щасливий, що був там", - сказав актор.

Більш того, він заявив, що готовий знову порушити кордон України і відправитися в аннексированный Крим.

"Нас чудово приймали, і я поїду туди знову, якщо буде потрібно. Крим наш, про це розмов бути не може ніколи і ні з ким", - констатував Васильєв.

Зазначимо, що сценаристи серіалу «Свати» придумали несподіваний хід.

Герой Анатолія Васильєва Юрій Ковальов – якого раніше в серіалі «поховали» повернеться. Тепер персонажі будуть молодими, а герой 73-річного Анатолія Васильєва буде представлений в спогадах.

Нагадаємо, зірку Сватів несподівано поховали, правду приховати не вдалося.

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