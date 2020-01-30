Дружина українського коміка Євгена Кошового Ксенія поділилася незвичайними знімками з повсякденного життя.

Короткі гіфки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Під постом Кошова написала: «Завжди на висоті навіть якщо це всього лише 5 сантиметрів каблука».

Пост за короткий час набрав близько тисячі лайків. Фолловери написали, що Ксенія завжди виглядає чудово.

«Красуні!!! Обожнюю всю вашу родину!!! Творчих успіхів вам, дівчатка!!!», «Ви і без каблука завжди на висоті», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що на одній з гіфок Ксенія зображена з донькою Варею. Передплатники вважають, що Варя – копія свого батька.

Нагадаємо, що 35-річна Ксенія і 36-річний Євген у шлюбі з 2007 року. У них зростає дві дочки – Варвара і Серафима. Старша дочка Кошового вже встигла взяти участь у кількох проектах. Вона взяла участь в Лізі Сміху, де її батько був членом журі. Дівчинку загримували під батька, зробили їй сценічну лисину. Євген Кошовий ледве стримував сміх під час її виступу, а зал вибухав від оплесків. Крім цього Варя брала участь у шоу «Розсміши коміка».

Пізніше Варвара прийняла участь у проекті «Голос». Коли дівчинка виграла на першому етапі, незадоволені глядачі звинувачували її батька в тому, що він домовився про її перемогу. Її навіть порівнювали з донькою Алсу, яка несправедливо перемогла в російській версії «Голосу». Втім, велика частина глядачів закохалися в юне дарування і підтримували її на наступних етапах шоу.

До речі, раніше Євген Кошовий зізнавався, що довго упадав за своєю дружиною перед одруженням і витрачав на неї всі гроші. Також артист зізнався, що закохався в Ксенію з першого погляду.

Нагадаємо, що Євген Кошовий прокотився з дружиною на метро і вразив виглядом: «Шо клас-клас?».

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