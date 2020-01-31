Кілька днів тому дружина британського принца Вільяма Кейт Міддлтон відвідала лондонську лікарню Evelina children's Hospital

Для свого виходу герцогиня Кембриджська вибрала твідовий костюм від Dolce&Gabbana: жакет і коротка розкльошена спідниця.

В госпіталі Кейт вирішила взяти участь у майстер-класі в рамках National Portrait Gallery's Hospital Programme.

Однак Міддлтон привернула увагу ще й тим, що прийшла на зустріч без обручки, пише harpersbazaar.

Відомо, що герцогиня носила кільце, раніше що належало принцесі Діані і практично ніколи його не знімала. Цим Кейт Міддлтон підігріла чутки про розлад у родині.

Інформація про те, що принц Вільям планує розлучатися з'явилася не так давно.

Зокрема таролог Наталія Копнэва заявила, що Кейт буквально змушує себе жити за правилами королівської сім'ї. За її словами, у березні Кейт ще і влаштує інтрижку.

Саме тому поява герцогині без кільця могло послужити доказом, що пара готується до розлучення.

Чутки вирішив розвіяти Кенсінгтонський палац. Представники королівської сім'ї повідомили - Міддлтон зняла обручку, бо не хотіла порушувати санітарні норми в лікарні.

Просто кажучи, герцонгиня не наділа перстень, так як зустрічалася з маленькими пацієнтами в їх палатах.

Нагадаємо, зазначений твідовий наряд трохи підвів Кейт Міддлтон. Коли герцогиня вийшла на вулицю, через вітер підвелася спідниця.

Кейт була збентежена, але в той же час, вона швидко взяла себе в руки і притримала руками "неслухняну" спідницю.

Раніше ми писали, що зразкове подружжя Кейт Міддлтон і принц Вільям вже розлучалися.

Нібито ініціатором розлучення став Вільям у 2007 році. Однак він змінив своє рішення, побачивши Кейт в сексуальному вбранні на вечірці.

Важко собі уявити, але Кейт Міддлтон теж доводилося вдаватися до жіночих хитрощів. Ці подробиці з'явилися в новій книзі королівського біографа Кейт Нікол.

Раніше ми писали, що Кейт Міддлтон також відвідувала дитячий садок. Для виїзду вона вибрала зручні джинси і білий джемпер. Жінка була в гарному настрої, жартувала і грала з дітьми.

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.

Як повідомляла Politeka, Кейт Міддлтон жорстко осоромилася при дітях: "Вітер задер...".

Також Politeka писала, що Кейт Міддлтон похвалилася несподіваним чином, такий герцогиню ще не бачили.

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