Сьогодні день народження співачки Юлії Началової, яка покинула цей світ у березні минулого року

Друзі поділилися архівними знімками Юлі і кліпами, на яких співачка все так само красива, молода і безтурботна.

Так, теплі слова в пам'ять про Юлю написала дочка Лариси Доліної Ангеліна, з якою вони дружили багато років. Лариса Олександрівна навіть стала хрещеною мамою єдиної дитини Началової. «З днем народження, рідна! Ми сумуємо за тобою»,- написала Ангеліна.

Ангеліна також опублікувала раніше невідомі особисті фото Началової, де подруги відображені молодими та веселими.

У комметариях друзі і фанати згадували, якої доброю і світлою людиною була Юля.

"Мы все скучаем. Светлая и нежная...и голос волшебный. Юлечка, покойся с миром", "Юляя мы тебя любим и скучаем.Забыть тебя не возможно наша девочка", "Моя светлая добрая Юлечка. Перечитываю чуть ли не каждый день нашу переписку и плачу, плачу.... Как же больно и не справедливо!!! С днем рождения куколка ", " Когда слышу её гос не сдерживаю слез... Господи, за что?! Никогда не смирюсь с тем, что ее нет. земля пухом нашему светлому ангелу"



Менеджер і подруга Началовой Ганна Ісаєва показала відео з її виступу. «Завтра не помре ніколи». Воно буде наступати знову і знову, поки існує ця планета, і йому все одно, для кого з нас воно настає — для живих або мертвих», - зазначила Ісаєва.

Також подруга розповіла про долю дочки Началовой Віри. Дівчинка пішла по стопах мами, бере участь у вокальних і музичних конкурсах, займається вокалом. Так, минулого літа Віра виступала в Хорватії, де виконала пісню Вітні Х'юстон.

Нагадаємо, дочка Началовой Віра хоробро сприйняла новину про її смерті. Близькі, надають дівчині, були дуже здивовані її силою духу.

"У Віри є дві бабусі, які їй дуже допомагали, є чудовий дідусь. Це її близькі та рідні люди. У неї є батько, і в цей гострий період Євген приділяв їй особливу увагу», розповіла Ганна Ісаєва.

Російська зірка померла 16 березня 2019 року від гострої серцевої недостатності, яку спровокував набряк легенів і мозку.

Нагадаємо, що донька Юлії Началовой вперше вийшла в світ після смерті матері.

Як повідомляла Politeka, колишній чоловік Юлії Началовой виграв суд проти покійної співачки.

Також Politeka писала, що колишній чоловік Началовой щиросердно зізнався після смерті співачки.