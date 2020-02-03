Український репер Потап зняв відео для Тік Ток зі своїм сином Андрієм.

Відео із запальним танцем Потап опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. За короткий час відео набрало 340 тис. переглядів. Музикант записав відео під один з трендових треків молодіжної мережі Тік Ток. Разом з 11-річним Андрієм вони виконали парний танець.

Фолловери Потапа позитивно сприйняли танець.

«Молодці хлопці. Веселі», «Ахахаха, як ніби Потапу тут років 28))», «Ай-класні», «Кращі тіктокери», - відзначили фанати.

Багато шанувальників звернули увагу на зовнішній вигляд артиста, зазначивши, що він сильно схуд.

«Схуд, красава», «Олексій, добре виглядаєте, але мені здається десь з животиком зник ваш "потапський" шарм))», «Схуд капець! Настя не дає розслабитися», «Потапчик схуд. Молодчина», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що Андрій – це син Потапа від першого шлюбу з його бізнес-партнером Іриною Горовою. Пара одружилася в 2000 році, а хлопчик народився в 2008 році. Незважаючи на розлучення Потап і Ірина зберегли чудові стосунки, вона навіть була присутня на весіллі Потапа з Настею Каменською. У різних інтерв'ю Потап і Ірина розповідають, що виховують сина разом, у них приблизно однакові підходи до його виховання.

Додамо, що Потап намагається весь вільний час проводити зі своїм сином. Він часто бере його з собою на відпочинок. Крім цього хлопчик нерідко з'являється разом зі своїми зірковими батьками на червоних доріжках. Як розповідав Потап, раніше дитина могла хвалитися, що його батько-відомий музикант, а сьогодні вже розуміє тягар популярності і часто допомагає батькові рятуватися від фанатів і журналістів.

Нагадаємо, що Настя Каменських в обіймах Потапа спантеличила втомленим обличчям: "Дуже худі, зупиніться!".

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