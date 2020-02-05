Кейт Міддлтон влаштували приємний сюрприз під час поїздки в Уельс

Про це пише британське видання Daily Mail.

Спеціально для того, щоб побачити герцогиню Кембриджську, в містечко Мамблс приїхали її шкільні вчителі, подружжя Кевін Оллфорд і Деніз Еванс-Оллфорд, які проживають нині неподалік

Як відомо, вони навчали саму Кейт Міддлтон, а через час її сестру і брата Джеймса і Піппу. У навчальному закладі Сент-Ендрюс майбутня герцогиня вчилася в період з кінця 1986 по 1995 рік.

Кевін викладав у Кейт Міддлтон німецьку та французьку мови, а Денис була спортивним інструктором з нетболу.

За інформацією місцевих ЗМІ, подружжя приїхало в Мамблс та передали записку охоронцям герцогів Кембриджських, коли вони вирішили перекусити в місцевому кафе.

Радісна Кейт Міддлтон відразу ж вийшла до своїх колишніх учителів, яких не бачила більше 20 років зі словами: «Як тісний світ!». Вони мило розмовляли на вулиці, згадуючи якісь моменти з минулого, а Деніз помітила, що Кейт зовсім не змінилася.

Через деякий час герцоги Кембриджські відвідали сталеливарний завод в Порт-Толбот, де вони на час спробували себе в ролі робітників, примірявши синю уніформу і каски.

Раніше ми розповідали про те, як принц Гаррі розбив серце Кейт Міддлтон. Після того, як Гаррі створив сім'ю, стосунки між ним і братом помінялися.

Герцоги Сассекські сильно віддалилися від Кембриджських і це стало ударом для Кейт Міддлтон. За інформацією журналістів, дружина Вільяма страждає через те, що Гаррі віддалився від королівської сім'ї.

Кейт, намагаючись заснути після роботи, прокручує в голові купу думок. Герцогиня Кембриджська хотіла б поговрить з Гаррі, адже вона сильно по ньому нудьгує і багато разів плакала.

Рішення Гаррі і Меган відмовитися від королівських обов'язків довело герцогиню Кембриджську до сліз. Кейт з сумом думає, що відносини з герцогами Сассекськими ніколи не наладяться.

Як повідомляла Politeka, принц Вільям і Кейт Міддлтон розбурхали незвичайним виходом у світ.

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