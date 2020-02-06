Солістка групи «Время и стекло» Надя Дорофєєва продовжує дивувати яскравими і позитивними образами, показуючи знімки в Instagram

цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе пікантному вигляді, пише Politeka.

Як відомо, нещодавно Надя повернулася з відпустки, яку провела зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом. По поверненню з відпустки зірка вже встигла здивувати новою зміною іміджу.

Справа в тому, що співачка постригла волосся і перефарбувала їх в більш глибокий і насичений колір. Тим часом шанувальники на фан-акаунті зірки вирішили поділитися, а також вибрати кращі кадри з Надею. Останнім часом користувачі мережі все частіше обговорюють різні образи зірки, які вона демонструє час від часу.

При цьому прихильники під новими постами на фан-акаунті Дорофєєвої залишають безліч схвальних коментарів на її адресу і захоплюються змінами в її образах.

Раніше на тому фан-акаунті з'явилася серія кадрів з стильній фотосесії, на котой Надя показала себе у витонченому бірюзовому вбранні поряд з Позитивом у костюмі. У підписі можна помітити напис «Виключно для шипперов пари».

До речі, шанувальники досить часто бурхливо реагують на спекотні кадри колег. Багато років роботи разом лише зміцнили бажання фанатів бачити Надю і Олексія в якості пари. Однак, зірки вже давно обзавелися сім'ями і щасливо дружать між собою.

Деякий час тому Надя пояснила, що вони з Позитивом дуже різні особистості і знадобилося чотири роки, щоб звикнути до особливостей кожного.

"Коли ми починали проект, думали тільки про кар'єру. У кожного з нас були стосунки, а по-третє, ми зовсім різні з Позитивом. Зараз, звичайно, ми вже навчилися миритися з усіма штуками один одного, але тоді... Нам знадобилося 4 роки, щоб змиритися з нашими особливостями, полюбити один одного як партнерів", – поділилася Надя Дорофєєва.

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