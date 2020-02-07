Український телеведучий Володимир Остапчук запропонував своїм хейтерам позмагатись за грошовий приз

Пост з умовами конкурсу він опублікував на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

«Хейт, ненависть, осуд...Я більше не сприймаю їх як негативні емоції. Насправді за кожним із ваших гнівних повідомлень в мою адресу я бачу бажання допомогти. Захистити і можливо навіть зробити краще мене самого», - зазначив Остапчук.

Шоумен звернувся до своїх хейтерів та подякував їм, зазначивши, що вони роблять його сильнішим. Також він запропонував їм позмагатися за 5000 гривень, просто написавши під його постом ще один гнівний коментар. Всього за годину пост Остапчука набрав майже 10 тис. лайків. Очікувано, в коментарях до посту продовжили писати про гучне розлучення телеведучого з його дружиною і скандал, який розгорівся після їх розриву.

«Так як ви вчинили з сім'єю особисто я не розумію і засуджую (хоч і не можна засуджувати). А взагалі Ви мені подобаєтеся, веселий»,

«Вова якщо раптом хейтери тебе знищать морально і ти не зможеш вести заходи - я тебе підміню!)»,

«Віддай краще гроші дітям і не позорься! Гідний чоловік піде гідно, а не кине жінку з дітьми! Оплати їм няню хоча б, щоб жінка змогла піти на роботу або елементарно на побачення! Маленька худенька жінка, сама з дітьми, насилу справляється!»,

«Чужа сім'я - темний ліс... Навіщо все це виносити на загальний огляд. Хто в кого позичав гроші, хто скільки винен і якою поштою йдуть гроші», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що після розлучення з дружиною на Остапчука обрушилася критика з боку шанувальників і колег телеведучого. Більшість людей встали на бік дружини ведучого Олени Войченко, яка розповіла про зради чоловіка, його піар на дітях та відсутність фінансової підтримки з боку екс-чоловіка.

Нагадаємо, що Остапчук після розлучення знову заговорив про весілля, в мережі істерика: "Це не поведінка мужика".

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