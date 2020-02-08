Українська співачка Ганна Сєдокова, яка вже давно і впевнено облаштувалася в столиці Росії, похвасталася поповненням у сім'ї

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася відео з новим членом родини, передає Politeka.

На записі коханий співачки Яніс Тімма тримає в руках цуценя американського буллі. За словами Ганни, малюка звуть Мамба і у нього вже навіть є сторінка в мережі.

«Знайомтесь, наш c @janis.timma син MAMBA. Ласкаво просимо в свою сім'ю, ми тебе шалено любимо. Наш каліфорнійський хлопець) Ми його так довго чекали і такий складний шлях пройшли, але він з нами!!!!!... У нас розпочинається нова сторінка в житті і наша сім'я стає більше! І обіцяю вам це тільки початок», – пише зірка.

У коментарях Сєдокова виправдалася перед шанувальниками, чому купила породисте цуценя, а не взяла з притулку. Вона розповіла, що разом з Янісом кілька разів приїжджала в притулок, і в цей час і її, і її чоловіка випадково кусали собаки, а цуценята просто розбіглися від них.

Коли вони хотіли таки взяти цуценя і вже знову зібралися до притулку, в дорозі їм подзвонили і сказали, що у тварини вже є господарі.

«І ми вирішили, що поки не час. І вибрали того собаку, про якого обидва мріяли ))) Ділити на породистих собак чи ні – це так само не правильно і не вірно. У кожного свій собака і розмір серця, в яке вони можуть поміститися. Сподіваюся, наступний собака у нас буде з притулку)», – наголосила співачка.

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