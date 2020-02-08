"Хто з нас гарніше?"

49-річний російський бодібілдер і танцюрист Сергій Глушко, чоловік співачки Наташі Корольової, вміє епатувати публіку

Як передає Politeka.net, у своєму мікроблозі в Instagram Тарзан (сценічний псевдонім артиста) поділився кадром, на якому він з'явився разом з гумористом Олександром Морозовим. Глушко обняв товариша і широко посміхнувся. Гуморист у цей час скорчив "здивовану" гримасу. З усього помітно, що вони обидва невимовно раді зустрічі.

"Тутуту нанана знову разом, Знову поруч!)))", - підписав кадр Тарзан.

Коментуючі кинулися писати полум'яні відгуки, засипавши артистів компліментами.

"Два прекрасних артиста, і нічого зайвого🔥🔥🔥"

"💪Сила"

"Хто з нас гарніше?"

"Схуд, зробив це 👏👏👏👏. Морозов"

"Два кльові мужика 👍👍👍"

"Тутутууууу. А на нааа не треба😂😂"

Раніше ми повідомляли, Тарзан розігріває публіку напередодні 8 березня, і вже почав хвилювати жіночу половину фоловерів в Instagram пікантними знімками. Так, він поділився фото, на якому постав з оголеним торсом і червоною трояндою в руці. На обличчі артиста на одному з кадрів маска дикого звіра.

"8 березня не за горами... Я готуюся, а ви?😃", - написав Тарзан.

"Сергій, звичайно, ви у відмінній формі,цікаво душа у вас така ж як тіло...."; "Ахахахахх , а що нам готуватися,у нас, смертних, вдома Тарзана немає , і ми не Наташа Корольова 😂😂😂😂😂😂😂😂😂. Зате особисто у мене є прекрасний , улюблений і люблячий чоловік ❤️"; "А я вже готова!😅"; "а фотки в одязі будуть? А то я вже зневірилася ))", - відповідали артисту в коментарях.

Також ми розповідали, що Глушко примірив незвичайний "космічний" наряд, в якому поспішив сфотографуватися і поділитися в соцмережі. На ньому костюм з сірим орнаментом з тонкої тканини, який "тісно" обліпив накачану фігуру артиста. Немов Аполлон, Тарзан, увійшов в образ, і пограв м'язами, вдивляючись кудись вдалину.

Тим не менш уважні шанувальники посміялися над вбранням артиста, помітивши його схожість з костюмом, в якому виступала на сцені співачка Лоліта Мілявська.

"У Лоліти костюмчик позичили? ))))"; Лолиткіни калготки"; "Майстер маскування) я прийняла вас за статую, не відразу розглянула😁", - писали в коментарях.

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