Дженніфер Лопес з нареченим запросили в гості екс-членів британської королівської сім'ї

38-річна Меган Маркл і 35-річний принц Гаррі знаходять собі нових друзів поза палацу. Так, подружжя вперше з'явилися на офіційному заході після свого переїзду в Канаду. Вони прилетіли в Майамі, де Герцог Сассекский виголосив промову саміті з інвестицій JPMorgan 7 лютого.

На цій зустрічі була голлівудська актриса і бізнесвуман Дженніфер Лопес зі своїм нареченим Алексом Родрігесом. Вони подружилися з Меган і Гаррі, і навіть повечеряли разом у розкішному ресторані.

«Гаррі і Меган швидко зійшлися з Дженніфер і Алексом. Джей Ло з радістю запросила подружжя разом з сином Арчі у свій особняк в Майамі», — передав The New York Post слова інсайдера.

Меган Маркл завжди мріяла стати ближче до Голлівуду, схоже, її мрії скоро втіляться в реальність.

Також варто відзначити, що герцоги Сассекские можуть з'явитися на церемонії вручення «Оскар», щоб вручити одну з нагород. Поки офіційно ця інформація не підтверджена.

Нагадаємо, що Меган Маркл розкритикували за її сльози перед журналістами. Відомий британський ведучий Джеремі Кларксон публічно порадив Меган Маркл взяти себе в руки. Герцогиня Сассекская під час розповіді про тяжку долю і щоденній роботі членів британської королівської сім'ї дала волю почуттям і знову потрапила під хвилю критики. Телеведучий жорстко поставив герцогиню на місце.

«Всі плачуть. Всі плакали, коли принцеса Діана загинула. Але головне правило – це взяти себе в руки. Всі повинні це зробити. Так що, Меган Маркл, візьми себе в руки», – порадив дівчині Кларксон.

Також ми писали, що навесні цього року британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл повністю складуть з себе повноваження і переберуться в Канаду. Питання охорони в новій державі досі обговорюється. Канадці виступили проти того, щоб оплачувати послуги для герцогів Сассекских. І це не дивно, адже послуги 15 офіцерів Скотленд-Ярду, а також місцевих поліцейських, які повинні забезпечувати безпеку Гаррі і Меган, коштують дуже дорого.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

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