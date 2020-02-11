Екс-солістка "ВІА Гри", дружина співака Валерія Меладзе, Альбіна Джанабаєва показала, як займається спортом

Зірка захопилася методикою Гиротонік, зазначивши це у своєму пості, пише Politeka.net. Вправи являють собою систему рухів, завдяки якій людина вчиться розуміти своє тіло.

Альбіна Джанабаєва опублікувала відео, на якому похвалилася красивими формами. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Ймовірно, зірка була зовсім без макіяжу, вона зробила пучок на голові. Також Альбіна одягла чорний топ і лосини для заняття спортом.

Вбрання ідеально підкреслило форми знаменитості, а також можна розгледіти рельєф її тіла.

Альбіна займалася на спеціальному тренажері, всіляко вигинаючись на ньому.

"#понеділок #gyrotonic", - підписала кадри артистка.

"Що це за гімнастика? Як це називається ? Мені дуже сподобалося як ви красиво і граціозно виконуєте вправи👏", "Альбін, ну Ви даєте!!! Молодець!!! Упорность і тренування все переможуть!!! Ви дуже талановита і саме тому я Вами захоплююсь!!!! Я вірю в Вас!!! І люблю безмірно!!! Удачі Вам моя хороша!!! І найкраща, добра і щира Альбінушка!!!", "Класно👌", "Трудівниця і красуня😍", "принцесссаа😍😍😍", "З кожним разом все більше і більше захоплююсь вами, тим, що ви робите, вашою силою волі. Дуже круто👍🏻💘", "Нічого собі😍 Зарядилися енергією на тиждень і нас заодно зарядили)) Удачі вам, Альбіна. Гарного та плідного вам тижня❤️❤️❤️", "Розумниця👍", "Супер👍👍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Альбіна Джанабаєва засвітилася в блакитному костюмі. Вбрання не тільки підкреслило красу очей Джанабевої, але і її бездоганну фігуру. Тонка талія, пишні груди проглядаються крізь костюм. Крім того, помітні і стрункі ніжки.

Зачіска Альбіни відкриває красиве обличчя зірки. Вона сиділа, посміхаючись і дивлячись вдалину.

Раніше ми писали, що Альбіна Джанабаєва позувала в світлому вбранні в темну смугу, а також в шифоновій блузці, яка просвічує.

Крім того, на артистці були темні босоніжки. На обличчі Альбіни був непомітний стильний мейк.

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