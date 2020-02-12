Відома українська співачка Гайтана поділилася новим домашнім фото

На фото Гайтана позує в білому відвертому топі і чорним низом, що саме одягнуто, невідомо, так як фото зроблено по пояс. Співачка показала себе з розпущеним волоссям і стояла, швидше за все, за якимось тренажером, піднявши великий палець вгору. На тлі можна побачити вікно з кімнатними квітами, частина фіранки і батарею. Імовірно, виконавиця показала себе в домашній обстановці. Про це пише Politeka.

Фанати не змогли написати коментарі або оцінити фото. Все із-за того, що кадр Гайтана розмістила в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що співачка Гайтана показала себе крупним планом на новому знімку в Instagram.

На фото Гайтана позує в синьому піджаку і з світлими кучерявими волоссям. Фото було зроблено великим планом, тому співачку можна побачити по груди. Можна помітити, що швидше за все артистка без білизни. Легко оцінити на фото красу виконавиці, адже особа дуже добре видно.

"Мене в інтерв'ю попросили продовжити фразу: «Я ніколи не...». Я відповіла швидко, що ніколи не піду в політику!!! Я б дуже багато сумувала, так як не люблю сваритися. І там дуже велика доза негативу. А як би ви продовжили фразу: «Я ніколи не...», - написала під фото Гайтана.

Раніше ми повідомляли, що Гайтана в білизна влаштувала яскраві танці і показала це всім.

«Вже скоро…», — коротко говориться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, що Гайтана влаштувала разом з низкою учасників гарячі танці. Сама виконавиця була в короткому топі і спортивних штанях. Це стало причиною бурхливої реакції з боку користувачів.

«Ти найкраща! Співаєш. Слухала б і слухала», «супер», «це дуже круто», «обожнюю», «бомба!», — пишуть вони.

Нагадаємо, Гайтана приголомшила кардинальною зміною іміджу, кадри облетіли мережа

А ще Politeka писала, що Гайтана засвітила апетитні форми в чорному міні-топі

Також Politeka повідомляла, що Гайтана в міні-сукню показала, ніж її нагородила природа



