Співачка не посоромилася свого тіла в прозорій сукні

Відома українська співачка Настя Каменських показала новий образ для червоної доріжки

На фото Настя позує в прозорій сукні з пір'я. Образ вона доповнила поясом на талії і шикарною зачіскою. На першому знімку вона позувала з музичної нагородою на тлі стіни, а на другому в фотозоні на червоній доріжці. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Пісня "Обіцяю" назавжди залишиться для мене особисте, адже вона стала моєю клятвою коханій людині. І мені дуже приємно, що вона продовжує збирати нагороди. Спасибі національної музичної премії "Українська пісня року" за нагороду. Безмежно вдячна кожному, хто працював над нею", - написала Каменських.

В коментарях засвітився і чоловік Насті - Потап (Олексій Потапенко). Він поставив два червоні сердечка. Фанати встигли за годину поставити більше 60 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Краща", "Вітаю", "Красуня", "Просто супер красуня, принцеса і богиня", "Анастасія красуня", "Шикарна. І плаття у вас вогонь", "Мої вітання. Творчих успіхів і безлічі нагород", "Настя, ви як завжди молодець. Так і продовжуйте", "Шикарна і дуже красива жінка".

Раніше ми повідомляли, що Каменських без сорому показала, як виглядає вранці.

Артистка опублікувала два знімка, закликавши фоловерів вибрати, який їм подобається більше – з посмішкою або з повітряним поцілунком. На ранковому фото Настя була одягнена у джинси, білий светр і бежевий піджак. Свій лук вона доповнила подовженим прикрасою.

Фанати встигли поставити більше 64 тисяч лайків під постом артистки і написали безліч коментарів під фото.

Нагадаємо, Потап показав Каменських, засвітивши довгоочікуваний "вагітний" живіт

А ще Politeka писала, що Каменських показала, засвітивши підліткові танці на відео

Також Politeka повідомляла, що Каменських у білому бікіні показала п'яту точку в відвертому вигляді



