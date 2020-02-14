Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала серію нових фото, пише Politeka.

Нещодавно знаменитість похвалилася довгоочікуваним відпочинком в Абу-Дабі, куди вирушила фактично відразу після сніжної Буковеля.

Після артистка здивувала знімком, заявивши тим самим, що повернулася додому, в Київ з сонячних Еміратів, і поділилася новими кадрами. У п'ятницю ведуча представила пикатное фото, з'явившись перед шанувальниками в одному комбінезоні, ледь прикривав її гідність. Однак, щоб підігріти інтригу, Леся вирішила доповнити кадр іншим образом, для порівняння.

Сьогодні, у п'ятницю, опублікованому на кадрі, зірка показала себе у звичайному образі, без макіяжу і в масивному пуховику. Доповнила свій образ Леся звичайною яскраво-червоною толстовкою і зручними штанами темного кольору.

І поки Леся радує кадрами з дому, на фан-акаунтах зірки активно згадують її кращі кадри з відпустки. Одним з таких, на думку користувачів, став знімок, який зірка виставила вночі в розділі Сторі.

Особливу увагу шанувальників привернув кадр в неонової обробці. В якому Леся постала не в звичному образі яскравої блондинки, а з салатовими волоссям. У фан-акаунті Леся можна також помітити питання: "Який колір зірці йде більше?".

Під постом фанати почали міркувати, з яким відтінком Леся б виглядала привабливіше.

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