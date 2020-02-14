Онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала себе крупним планом на новому фото

На кадрі Соня себе показала на груди. Кадр був зроблений настільки грубо, що неможливо розгледіти одяг внучки Ротару. Волосся Євдокименко вирішила залишити розпущеним. На кадрі можна легко розглянути зовнішність молодої красуні. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Під фото відзначилася і Софія Ротару, яка поставила лайк публікації. Фанати також встигли поставити більше чотирьох тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Яке шикарне фото.Зі святом вас!", "Фото просто вогонь", "І вас, дуже красива", "Вітаю всіх з святом кохання", "Це милий свято для проходження часу з коханою", "Вітаю вас з днем народження! Ви дуже гарна дівчина!", "Бузковий колір наближає весну".

Повідомлялося, що онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала новий образ на вулицях Нью-Йорка.

Соня в цей раз позувала у чорному піджаці та світлій сукні. Євдокименко вирішила не надягати під нього білизну. Знімок в цей раз онука Ротару зробила чорно-білим. На тлі можна побачити велику будівлю, мощену дорогу, а також декілька автомобілів.

Повідомлялося, що внучка Софії Ротару Соня Євдокименко показала, як відпочиває.

Так на нових опублікованих фото довгонога білявка-красуня постала перед публікою в соцмережі в щільному светрі приглушеного малинового кольору, класичної сезонної спідниці і чорних чоботях, також на знаменитості були присутні аксесуари. Соня воліє стриманий макіяж, просту стильну укладку.

цього разу дівчина поділилася фото з кафе - вона позувала з чашкою, ймовірно, чаю або кави, сидячи за столиком, перед нею також на столі був ноутбук і дещо з їжі.

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