Відомий український телеведучий Юрій Горбунов засвітився в компанії чотирьох красунь

Фото зі зйомок він опублікував на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka. На знімку Горбунов стоїть в центрі, а навколо стоять дуже високі дівчата, одягнені в яскраві концертні костюми. На дівчатах надіті боді з глибокими вирізами і ангельські крила.

«Високі дівчата – моя карма», - пожартував ведучий, натякаючи, що його дружина Катя Осадча вище його.

Шанувальники оцінили жарт зірки. За годину пост телеведучого набрав майже 6000 лайків. Не стрималася і поставила сердечко Горбунову його колега, телеведуча Маша Єфросиніна. Шанувальники артиста закидали його коментарями.

«А як же дружина?», «Високі дівчата – це красиво», «Таке враження, що дівчата з іншої планети або Юра, там опинився», «Ви дуже гарна пара з Катею, молодці, приклад для інших, люблю вас», «Юра в країні великанок», - пишуть фоловери.

Відзначимо, що зріст Юрія Горбунова 168 сантиметрів. При цьому, зріст його дружини, моделі і телеведучої Каті Осадчої 180 сантиметрів. У його першої співведучої Маші Єфросиніної, з якою Горбунов вів ранкову програму «Підйом», також був зріст 180 сантиметрів.

Раніше ми писали, що Катерина Осадча порадувала шанувальників новим знімком з чоловіком. На фото зірка обняла чоловіка ззаду, а Юрій-у відповідь поклав руку на її. Для фото Катя вибрала золотисту сукню з короткими рукавами, а її чоловік - білу сорочку, піджак і штани.

«Три роки тому ми сказали один одному - так :) три роки ти мій чоловік. Спасибі тобі за те, що ти є в моєму житті. Все інше скажу особисто», - написала Осадча.

Нагадаємо, що Юрій Горбунов притиснувся до Осадчої і зробив інтимне визнання: "Про це ніхто не знав".

Як повідомляла Politeka, дуже особисті фото Осадчої і Горбунова опинилися в мережі: "Які ж ви з Юрієм...".

Також Politeka писала, що Горбунова і Нікітюк зняли в самий пікантний момент: "А як же Осадча?".