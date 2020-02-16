Онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала нове фото в сторіс Инстаграма

На фото Соня позує в чорних лосинах, кросівках, а також чорному топіку. Вона в цей раз сіла на підлогу в якомусь нічному закладі. Волосся Євдокименко вирішила зібрати в хвіст. На тлі можна побачити колону, а також інших людей. Поряд з онукою Ротару стояла пляшка з чим-то. Особа Соня закрила телефоном. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити фото або написати коментарі. Все із-за того, що кадр був опублікований в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що 18-річна внучка Софії Ротару Соня Євдокименко порадувала шанувальників черговим гарячим кадром.

На новому знімку, опублікованому в мережі, дівчина постала в дуже відвертому образі. На ній оригінальна майка з ланцюжків, надіта на голе тіло, а зверху Софія накинула жакет, який, втім, не приховує відсутність бюстгальтера.

Модель обійшлася без аксесуарів, але ретельно продуманий образ видають непомітний макіяж і акуратний манікюр. На знімку вона виглядає впевненою в собі і трохи зухвалою.

Повідомлялося, що онука російської співачки Софії Ротару 19-річна Софія Євдокименко розповіла, як проходить день у Нью-Йорку.

Влог про своє життя в мегаполісі вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. 10-хвилинному ролику дівчина розповіла, чим вона займається протягом дня. Вона показала тренажерний зал, в якому займається, показала кафешки, в яких ходить. Також Соня поділилася лайфхаками по укладанні волосся, розповівши секрет ідеальних локонів, і показала, яку їжу вона собі готує.

Нагадаємо, гаряча онука Ротару вразила зовнішністю, бабуся не змогла пройти повз

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