Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл потрапили в об'єктиви, коли виходили з літака

Пара, після заяви про складення з себе повноважень, перебралася до Канади. Нещодавно Меган і Гаррі відлетіли до США, де побували в Стенфордському університеті в Каліфорнії. Обидва зустрілися з професорами і обговоривши з ними перспективи свого нового благодійного фонду, пише Daily Mail.

Після повернення в Канаду, 14 лютого, подружжя чекали папараці, які відобразили, як Меган і Гаррі виходять з літака. Обидва виглядали задоволеними і невимушеними.

Меган вибрала джинси, смугасту сорочку, чорну кофту, а вона взула туфлі без підборів. Таке взуття роблять з використаних пластикових пляшок.

В руках Меган тримала дорожню сумку від Prada, що зроблена з відходів, що забруднюють навколишнє середовище, за 1790 доларів.

Гаррі виглядав також повсякденно, як і його дружина.

Нагадаємо, Меган і Гаррі після відмови від повноважень позбавилися від стресу. Крім того, принц Гаррі відходом з сім'ї довів, на що здатний заради дружини, тому їх почуття посилилися.

Також пара цілодобово проводить час зі своїм сином Арчі. Весь вільний час сім'я проводить вдома або на прогулянці по лісу з собаками.

Раніше ми писали, що Меган Маркл переживає, що вид її чоловіка недостойний світських заходів. Адже останні місяці 35-річний Гаррі набрав кілька зайвих кілограмів, і 38-річна Меган Маркл настійно вимагала, щоб її чоловік зайнявся собою.

Меган хоче, щоб її чоловік виглядав "на мільйон", коли вони потраплять в об'єктиви камер чи виберуться пообідати зі своїми зірковими друзями, як Амаль і Джорджа Клуні.

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі після одруження на Меган Маркл зіткнувся з серйозною проблемою облисіння.

В кінці 2019 року герцог Сасекський звернувся в спеціалізовану клініку Philip Kingsley Trichological Clinic, де йому зробили пересадку волосся.

При цьому експерти відзначають, що проблеми з волоссям у Гаррі різко погіршилися відразу після весілля з Меган Маркл. А вже через два роки шевелюра принца несподівано «відновилася».

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі сильно змінилися: що сталося з герцогами після втечі.

Як повідомляла Politeka, принц Гаррі і Меган Маркл отримали пропозицію від Єлизавети ІІ.

Також Politeka писала, що Меган Маркл націлилася на Голлівуд і засвітилася у цікавій компанії.