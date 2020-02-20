Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку шанувальників.

Тим не менш, Світлана є кумиром мільйонів людей, які захоплюються не тільки її роботами, але і їй самій, а також її родиною, повідомляє Politeka.

Зірка збирає повні майданчики і вражає видовищним шоу та яскравими костюмами.

Причому в житті не забуває артистка також дивувати неординарними витівками у власних кліпах або ж досить зухвалими образами. На новому промо-відео зірка здивувала незвичайною зачіскою і такий же скуйовдженою, як волосся зірки, шубою.

Причому кадри в невеликому відео, за словами шанувальників, за стилістикою нагадують фільми жахів. Спочатку в ролику з'являється рука співачки з досить довгими нігтями, а потім і вона сама.

Відзначимо, вчора зірка анонсувала швидкий вихід кліпу на пісню "Новий Рим". Режисером відео став український кліпмейкер Алан Бадоєв, який нещодавно працював з Ані Лорак. Схоже, кліпи двох українських співачок, які проживають в РФ, вийдуть на перебій один одному.

До цього співачка показала, як з'явилася під час прем'єри фільму "Лід-2" в кінотеатрі "Жовтень". Варто відзначити, що на прем'єрі фільму, на якій і була присутня зірка, відбулася евакуація з-за сильного задимлення.

«Вам без чубчика так класно, з чубком теж, але без чубчика крутіше, мені б так) і щоб з чубком і БЕЗ😊», «Ну як можна бути такою ідеальною????🤤😻😭🤤✨🕊», «від Вашого способу точно 🤯🤯💘🧚🏻‍♀️💫», «Вези мене водій немооой💥🤯😘😘», «Я Вас не впізнала», «Боже, ну я просто таю...🤯 Неможливо красива 😍😍💥», «Чому сьогодні, якщо говорили 14?», «Яка гарна, ну неможливо !😭😭😍❤️», «Здрастуйте!, «Шикарна ♥️ Фото просто бомба 🔥 Богиня 😇».

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