В палату до співачки прийшов її хлопець і зробив фото

38-річна Брітні Спірс налякала шанувальників фотографією з лікарні

Американська поп-співачка і танцівниця Брітні Спірс потрапила в лікарню. Її коханий Сем Асгарі розповів, що вона зламала ногу, коли танцювала, повідомляє Рoliteka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Коли ти щось ламаєш, це, по тенденції, заживе швидше, коли ти моя дівчина… моя левиця отримала перелом плеснової кістки нозі, роблячи те, що вона любить, танцюючи💃 Бажаю їй якнайшвидшого одужання, щоб вона могла стрибати, бігати і танцювати», – побажав їй Сем на своїй сторінці в мережі, опублікувавши селфи з нею, а також показавши фото її ноги в гіпсі.

Асгарі намалював їй зеленим і синім маркером на гіпсі слово «Сильніше», щоб її нога стала тільки сильнішою, і більше не ламалася. Хрипким голосом на відео Брітні подякувала його за його підтримку і слова.

В коментарях шанувальники запитують, чи все нормально зараз з Брітні Спірс, як вона себе почуває, а також додали, що дуже за нею сумують, адже співачка не публікує нічого в мережі вже тривалий час.

Нагадаємо, що раніше Брітні Спірс показала, як гуляє по узбережжю океану в бірюзовому бікіні. Так, вона продемонстіровала подтянувшуюся фігуру і плоский живіт, а також засвітила свої інтимні татуювання.

«Сьогодні мені було так весело ... але я зізнаюся, вода була дуже холодною, тому я просто спробувала і втекла!!! Пройшло дуже багато часу з тих пір, як я дивилася на океан ... і це шалено, як океан змушує людей відчувати себе такими маленькими. Я відчувала, що мені знову було 4 роки, і мені шкода, що забула принести свою бугі дошку», – наголосила вона під відео.

Також у коментарях під фото шанувальники американської зірки заявили, що вона добре виглядає.

«Худа», «Енергійний 2020», «Вау, королева», «Моя любов», «Ти так багато працювала, Брітні! Насолоджуйтесь!», «Королева гуляє по пляжу! 💖», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, Брітні Спірс нарешті показала своє тіло без фотошопу, фанати вражені.

Як повідомляла Politeka, Брітні Спірс підкорила серця фанів новим талантом.

Також Politeka писала, що шанувальники у захваті: Брітні Спірс продемонструвала неймовірну фігуру.