Дочка відомого українського політика Михайла Добкіна Алла трохи поскаржилася на підписників

Модель і молода мама покрасувалася з дорогим брендовим аксесуаром на прогулянці і показала "величезні серце і душу". Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки мережі.

Алла цього разу вирішила показати себе в досить скромному, в порівнянні з іншими її міні-спідницями і декольтованими сукнями, вбранні: на Добкіній під час прогулянки Парижем був сарафанчик з тканини легкої текстури, піджак і кеди, а на плечі красувалася сумочка відомого бренду:

«А що відбувається з моїми публікаціями? Все... ви мене не любите?😂‍♀», - підписала свої нові опубліковані фото Алла, яка позувала на фоні невеликої настінної скульптури у вигляді серця.

Її "претензія" до фоловерів була дещо зрозумілою, але, ймовірно, вона мала на увазі низьку їх активність на своїй сторінці, невелику кількість лайків. На таку жартівливу "заяву" знаменитості її шанувальники відреагували тим, що написали, як все-таки сильно вони люблять Аллу і захоплені її виглядом, знаннями і позитивом:

"Розкішна"

"Любимо, звичайно"

"Гарні фото"

Знайшлися серед підписників і такі, які нічим не змогли порадувати Аллу:

"Я не люблю..."

"що за маячня..."

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