Відома співачка Світлана Лобода показала спокусливий образ в чудовому вбранні

Як повідомляє Politeka.net Світлана Лобода повернулася до трудових буднів, після сімейного відпочинку на березі океану - співачка разом з дочками Євою і Тільдою літала в Мексику.

Артистка із задоволенням балувала шанувальників барвистими знімками, хвалилася точеними формами в купальнику. Крім того, вона стала частіше показувати молодшу донечку, якій скоро виповниться два роки. Але нещодавно вона показала на своїй сторінці в Instagram кадри з гримерки, де співачка готується до виступу. Тим самим Лобода оголосила - відпочинок закінчено.

Виконавиця позує, сидячи на стільці в гримерці і грайливо розставивши ноги. При цьому на Світлані бюстгальтер без бретелей і брючний костюм насиченого червоного кольору, піджак від якого накинутий на плечі і відкриває відмінний огляд на пишний бюст і пружний прес артистки.

Свій стильний лук співачка доповнила золотими прикрасами: браслетами, перснями і кулоном з червоним каменем.

На жаль користувачі мережі не зможуть залишити відгуків під знімками співачки, адже їх вона показала у своєму Instagram-Stories.

Також раніше повідомлялося, що українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах.

Причому в житті не забуває артистка також дивувати неординарними витівками у власних кліпах або ж досить зухвалими образами. На новому промо-фото зірка здивувала незвичайною зачіскою і такою ж скуйовдженою, як волосся зірки, шубою.

Зазначимо, ще позавчора зірка анонсувала швидкий вихід кліпу. Режисером відео став український кліпмейкер Алан Бадоєв, який нещодавно працював з Ані Лорак. Схоже, кліпи двох українських співачок, які проживають в РФ, вийдуть на перебій один одному.

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