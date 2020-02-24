Діти Алли Пугачової і Максима Галкіна ще маленькі, але вже зіткнулися з безліччю недитячих турбот: близнюки активно вчаться, займаються музикою і співачка подумує їх вже незабаром відправити з Росії, щоб ті пожили в іншій країні

Про це примадонна російської естради розповіла « WomanHit.ru ». Зокрема на питання «Хотіли б артистичної долі для своїх дітей?» Пугачова сказала:

«По-перше, хочу я чи не хочу я, тут вже все по волі божій, від своєї долі не втечеш. Сподіваюся, що у них доля буде щаслива, радісна. А радість, насамперед, від того, що ти знайшов те, що тобі подобається: і роботу, і друзів. Це вже в моєму віці головне — знайти своїх і заспокоїтися. (Сміється.)»

Найважливіше, вважає легендарна артистка, щоб діти могли без тривоги дивитися в майбутнє:

«…Я сама намагаюся дивитися на майбутнє без тривоги, але не виходить».

У матеріалі також наголошується, що 6-річна Ліза дуже любить малювати, та й взагалі – близнюки ростуть у творчій родині і тому самі багато фантазують, грають і т. д.:

«Ліза щось малює, потім віддає мені, щоб допрацювала малюнки. «Каже: «Відредагуй», я фломастерами домальовувала… «Для чого я це роблю? Щоб вона бачила, як це потрібно зробити краще», - так примадонна російської та пострадянської естради вчить свою доньку.

А от син Пугачової любить співати:

«Гаррі дуже добре буде співати… Співає просто здорово, я не очікувала, чесно кажучи. Лізок теж намагається. Але вона з зусиллями, а він - з талантом».

Алла Борисівна проговорилася і про плани поїхати з дітьми у Францію:

«Ось коли діти навчаться говорити по-французьки, тоді я з ними поїду в Париж — нехай перекладають. Вони зараз вчать поки одну мову, ми їх не напружуємо».

Але сім'я, за словами примадонни, і частенько відпочиває разом:

«Іноді влаштовую посиденьки. Включаємо для дітей «Гаррі Поттера», теж дивимося з ними, доводиться. Перші дві серії сподобалися».

Раніше ми повідомляли, що фанати артистки опублікували у соцмережі архівне фото, де Пугачова і Галкін милуються за сніданком.

На знімку пара красується біля столу з усілякими смаколиками, зокрема, Максим Галки сидить за столом. Перед ним на білій скатертині стоять тарілки з гарячими млинцями, які комік дуже любить, фруктами і іншою їжею. Подружжя при цьому ніжно дивиться один на одного.

Алла Борисівна постала на знімку в сукні з елементами рожевого і білого кольорів, а Галкін був у футболці і кофті.

Шанувальникам зоряної сім'ї кадр дуже сподобався, вони пишуть на адресу пари масу приємних коментарів:

«Лялечка, обожнюю»

«Красиві»

«Дивлячись на вас, віриш в нескінченну любов! Ось що ви робите для людей!»

«… Обстановка домашня, затишна! Всього вам найкращого!»

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