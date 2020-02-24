Діти Алли Пугачової і Максима Галкіна ще маленькі, але вже зіткнулися з безліччю недитячих турбот: близнюки активно вчаться, займаються музикою і співачка подумує їх вже незабаром відправити з Росії, щоб ті пожили в іншій країні
Про це примадонна російської естради розповіла «
«По-перше, хочу я чи не хочу я, тут вже все по волі божій, від своєї долі не втечеш. Сподіваюся, що у них доля буде щаслива, радісна. А радість, насамперед, від того, що ти знайшов те, що тобі подобається: і роботу, і друзів. Це вже в моєму віці головне — знайти своїх і заспокоїтися. (Сміється.)»
Найважливіше, вважає легендарна артистка, щоб діти могли без тривоги дивитися в майбутнє:
«…Я сама намагаюся дивитися на майбутнє без тривоги, але не виходить».
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У матеріалі також наголошується, що 6-річна Ліза дуже любить малювати, та й взагалі – близнюки ростуть у творчій родині і тому самі багато фантазують, грають і т. д.:
«Ліза щось малює, потім віддає мені, щоб допрацювала малюнки. «Каже: «Відредагуй», я фломастерами домальовувала… «Для чого я це роблю? Щоб вона бачила, як це потрібно зробити краще», - так примадонна російської та пострадянської естради вчить свою доньку.
А от син Пугачової любить співати:
«Гаррі дуже добре буде співати… Співає просто здорово, я не очікувала, чесно кажучи. Лізок теж намагається. Але вона з зусиллями, а він - з талантом».
Алла Борисівна проговорилася і про плани поїхати з дітьми у Францію:
«Ось коли діти навчаться говорити по-французьки, тоді я з ними поїду в Париж — нехай перекладають. Вони зараз вчать поки одну мову, ми їх не напружуємо».
Але сім'я, за словами примадонни, і частенько відпочиває разом:
«Іноді влаштовую посиденьки. Включаємо для дітей «Гаррі Поттера», теж дивимося з ними, доводиться. Перші дві серії сподобалися».
Раніше ми повідомляли, що фанати артистки опублікували у соцмережі архівне фото, де Пугачова і Галкін милуються за сніданком.
На знімку пара красується біля столу з усілякими смаколиками, зокрема, Максим Галки сидить за столом. Перед ним на білій скатертині стоять тарілки з гарячими млинцями, які комік дуже любить, фруктами і іншою їжею. Подружжя при цьому ніжно дивиться один на одного.
Алла Борисівна постала на знімку в сукні з елементами рожевого і білого кольорів, а Галкін був у футболці і кофті.
Шанувальникам зоряної сім'ї кадр дуже сподобався, вони пишуть на адресу пари масу приємних коментарів:
«Лялечка, обожнюю»
«Красиві»
«Дивлячись на вас, віриш в нескінченну любов! Ось що ви робите для людей!»
«… Обстановка домашня, затишна! Всього вам найкращого!»
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